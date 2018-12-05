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    Австралія готується до прибуття перших винищувачів F-35

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    Винищувач F-35 Lighting II - Австралія готується до прибуття перших винищувачів F-35
    Винищувач F-35 Lighting II

    Канберра вже замовила 72 літаки п’ятого покоління

    Прибуття перших двох винищувачів п’ятого покоління F-35 Lighting II до Австралії заплановане на 10 грудня 2018 рокую. Літаки прибудуть на базу Вільямтаун в Новому Південному Уельсі. Про це повідомляє ресурс Jane’s 360.

    Створення винищувачів під номерами AU-1 та AU-2 для Австралії почалося іще в 2011 року. Із грудня 2014 року австралійські льотчики і обслуговуючий персонал почали працювати із винищувачем F-35 на американській базі в штаті Невада. 

    Всього Канберра планує закупити не менше 100 винищувачів моделі F-35А. На сьогодні були розміщені замовлення вже на 72 машини. Американські літаки п’ятого покоління замінять в Австралії старі винищувачі F/А-18A/B та доповнять новіші літаки F/A-18F. Початок повномасштабної експлуатації F-35А в Австралії заплановано на 2023 рік.

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