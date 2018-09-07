  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Австралія і Нова Зеландія задіють літаки для підтримання режиму санкцій щодо КНДР

    • Розсилка
    Австралія і Нова Зеландія задіють літаки для підтримання режиму санкцій щодо КНДР

    Раніше Канберра вже направляла в Японію один патрульний літак

    Канберра і Веллінгтон заявили про те, що мають намір послати три патрульних літаки, які будуть допомагати Японії слідкувати за дотриманням режиму санкцій ООН щодо КНДР.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Так, Австралія, за словами міністра оборони Крістофера Пайна, виділить два літаки AP-3C Orion.

    Раніше Канберра вже направляла в Японію один патрульний літак.

    Зі свого боку Нова Зеландія виділить літак P-3K2, який також буде слідкувати за недопущенням порушення режиму санкцій щодо Пхеньяну у відкритому морі. Літаки будуть перебувати на базі Кадена в Японії.

    Раніше повідомлялося, що новим головою Ліберальної партії та прем'єр-міністром Австралії обрано урядового скарбника Скотта Моррісона.

    Читайте також
    Австралія літак Нова Зеландія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ