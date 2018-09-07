Австралія і Нова Зеландія задіють літаки для підтримання режиму санкцій щодо КНДР



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Раніше Канберра вже направляла в Японію один патрульний літак

Канберра і Веллінгтон заявили про те, що мають намір послати три патрульних літаки, які будуть допомагати Японії слідкувати за дотриманням режиму санкцій ООН щодо КНДР.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Так, Австралія, за словами міністра оборони Крістофера Пайна, виділить два літаки AP-3C Orion.

Раніше Канберра вже направляла в Японію один патрульний літак.

Зі свого боку Нова Зеландія виділить літак P-3K2, який також буде слідкувати за недопущенням порушення режиму санкцій щодо Пхеньяну у відкритому морі. Літаки будуть перебувати на базі Кадена в Японії.

Раніше повідомлялося, що новим головою Ліберальної партії та прем'єр-міністром Австралії обрано урядового скарбника Скотта Моррісона.