Австрія не підтримає газове ембарго проти Росії

Бруннер зазначив, що австрійська промисловість настільки залежить від російського газу, що у них «немає вибору»

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, Австрія підтримує всі санкції проти РФ, проте не може підтримати газове ембарго. Таку заяву зробив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер, повідомляє CNN.

Бруннер зазначив, що австрійська промисловість настільки залежить від російського газу, що у них «немає вибору» і немає сенсу в санкціях, які завдають більше шкоди економіці Австрії, ніж Росії.

«Якщо санкції б'ють більше по вас, ніж по тому, на кого вони спрямовані, я думаю, що користі від цього небагато», – переконаний Бруннер.

Нагадаємо, канцлер Австрії Карл Негаммер, який відвідав Володимира Путіна 11 квітня, заявив президенту Росії, що західні санкції будуть лише посилюватися.

Офіс президента України ж закликав Захід запровадити нафтове ембарго проти Росії.