AstraZeneca повідомила про «формулу успіху» для вакцини від коронавірусу

AstraZeneca повідомила про «формулу успіху» для вакцини від коронавируса

Дослідники вважають, що укол буде ефективним проти варіантного штаму вірусу, який вперше був виявлений в Великобританії

Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що знайшла «формулу перемоги», яка підвищить ефективність розробленої спільно з Оксфордським університетом вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє The Sunday Times.

Дослідники вважають, що укол буде ефективним проти варіантного штаму вірусу, який вперше був виявлений в Великобританії.

«Ми думаємо, що виявили формулу успіху і з'ясували, як домогтися ефективності, яка після двох доз порівнянна з іншими», – сказав генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріо.

Він додав, що необхідні додаткові тести, щоб бути в цьому впевненим.

Раніше зазначалося, що ефективність вакцини компанії досягає 90% після того, як пацієнт отримував дві дози з інтервалом близько місяця.

Нагадаємо, що у вівторок Міністерство охорони здоров’я затвердило національний план вакцинації від ковіда, згідно якого протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців.