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    У світі

    AstraZeneca повідомила про «формулу успіху» для вакцини від коронавірусу

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    AstraZeneca повідомила про &laquo;формулу успіху&raquo; для вакцини від коронавируса - AstraZeneca повідомила про «формулу успіху» для вакцини від коронавірусу
    AstraZeneca повідомила про «формулу успіху» для вакцини від коронавируса
    Фото rafapress/Depositphotos

    Дослідники вважають, що укол буде ефективним проти варіантного штаму вірусу, який вперше був виявлений в Великобританії

    Англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що знайшла «формулу перемоги», яка підвищить ефективність розробленої спільно з Оксфордським університетом вакцини від коронавірусу.

    Про це повідомляє The Sunday Times.

    Дослідники вважають, що укол буде ефективним проти варіантного штаму вірусу, який вперше був виявлений в Великобританії.

    «Ми думаємо, що виявили формулу успіху і з'ясували, як домогтися ефективності, яка після двох доз порівнянна з іншими»,  – сказав генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріо.

    Він додав, що необхідні додаткові тести, щоб бути в цьому впевненим.

    Раніше зазначалося, що ефективність вакцини компанії досягає 90% після того, як пацієнт отримував дві дози з інтервалом близько місяця.

    Нагадаємо, що у вівторок Міністерство охорони здоров’я затвердило національний план вакцинації від ковіда, згідно якого протягом 2021-2022 років планує вакцинувати 20 млн українців. 

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    Теги: щеплення вакцинація коронавірус
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