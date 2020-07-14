Австрія продовжила заборону на авіарейси з України
Винятки зроблено для польотів з перевезення вантажів, медичних авіарейсів чи авіаперельотів з метою перевезення сезонних працівників
Австрія до 30 липня продовжила заборону на регулярне пасажирське авіасполучення з Україною та низкою інших країн.
Це передбачається внесеними змінами до чинної постанови МОЗ Австрії про заборону на приземлення літаків з низки країн та регіонів з високим ризиком поширення SARS-CoV-2.
Попередня версія постанови поширювалася на вісім країн та італійський регіон Ломбардія і діяла до 15 липня: Китай, Іран, Білорусь, Іспанія, Об’єднане Королівство, Швеція, Російська Федерація, Україна та Ломбардія (Італія).
У новій версії італійську Ломбардію було виключено зі списку, щодо решти восьми країн заборону продовжено до 30 липня.
При цьому заборону пасажирського авіасполучення було поширено ще на 10 держав – країни Західних Балкан (Північна Македонія, Албанія, Чорногорія, Боснія та Герцоговина, Сербія та Косово), а також на Молдову, Румунію, Болгарію та Єгипет.