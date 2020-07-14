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    Австрія продовжила заборону на авіарейси з України

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    Літаки з України поки під забороною в Австрії - Австрія продовжила заборону на авіарейси з України
    Літаки з України поки під забороною в Австрії

    Винятки зроблено для польотів з перевезення вантажів, медичних авіарейсів чи авіаперельотів з метою перевезення сезонних працівників

    Австрія до 30 липня продовжила заборону на регулярне пасажирське авіасполучення з Україною та низкою інших країн.

    Це передбачається внесеними змінами до чинної постанови МОЗ Австрії про заборону на приземлення літаків з низки країн та регіонів з високим ризиком поширення SARS-CoV-2.

    Попередня версія постанови поширювалася на вісім країн та італійський регіон Ломбардія і діяла до 15 липня: Китай, Іран, Білорусь, Іспанія, Об’єднане Королівство, Швеція, Російська Федерація, Україна та Ломбардія (Італія).

    У новій версії італійську Ломбардію було виключено зі списку, щодо решти восьми країн заборону продовжено до 30 липня.

    При цьому заборону пасажирського авіасполучення було поширено ще на 10 держав – країни Західних Балкан (Північна Македонія, Албанія, Чорногорія, Боснія та Герцоговина, Сербія та Косово), а також на Молдову, Румунію, Болгарію та Єгипет.

    Винятки зроблено для польотів з перевезення вантажів, медичних авіарейсів чи авіаперельотів з метою перевезення сезонних працівників у сільськогосподарському та лісовому секторах та персоналу у сфері догляду за хворими та літніми людьми. Також дозволені рейси «в інтересах республіки» – під цю категорію потрапляють рейси, які мають особливе економічне, політичне чи суспільно-політичне значення для Республіки Австрія.

    Станом на 14 липня громадяни України можуть в’їхати в умовах пандемії до 25 країн.
    До слова, у Міністерстві закордонних справ підготували рекомендації для українців, які планують подорожі за кордон в умовах епідемії коронавірусу.
    Австрія Україна кордон перевезення коронавірус
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