Автівки з американських аукціонів можуть опинитися поза законом в Україні



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Уживані американські автомобілі користуються попитом й серед українських автолюбителів

Наразі серед документів, які видаються для експорту зі США та реєстрації автомобілів в Україні, існує кілька видів сертифікатів

На сайті Міністерства внутрішніх справ України опубліковано проєкт постанови Кабміну «Про внесення змін до порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».

Як повідомляє Авто24, у цьому ж проєкті постанови йдеться, що «документ, який посвідчує, що транспортний засіб підлягає утилізації, не є документом, який підтверджує реєстрацію транспортного засобу».

Наразі серед документів, які видаються для експорту зі США та реєстрації автомобілів в Україні, існує кілька видів сертифікатів, або «тайтлів». І сьогодні сертифікати Junk (сміття, утилізація), «Bill of sale» (чек про продаж) та «Parts Only» (лише на запчастини) не дають змоги зареєструвати рештки автомобіля як транспортний засіб.

Натомість інші американські сертифікати (наприклад, «Salvage», «Theft») – це документи на право власності пошкодженим автомобілем, який можна відновити. Які саме з цих сертифікатів і «тайтлів» МВС збирається визнати «утилізаційним», невідомо. Адже за умови прийняття проєкту постанови в подальшому МВС зможе зробити поза законом практично всі автомобілі, куплені на аукціонах США та ввезені в Україну.

Даний проєкт викладений для обговорення, однак вже три місяці, як до нього неможливо подати пропозиції та зауваження.

До слова, світовий автогігант Daimler (бренд Mercedes) задумався про масові звільнення. Під скорочення до 2025 року можуть потрапити до 10 тисяч працівників концерну. Компанія розглядає можливість вивести на аутсорсинг IT-департамент, розробників і співробітників, зайнятих в дослідженнях.

Також нагадаємо, що американська компанія більше не вироблятиме сеґвеї.