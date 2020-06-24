Американська компанія більше не вироблятиме сеґвеї



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Сеґвей — двоколісний електросамокат, який винайшов американець Дін Кеймен ще в 1999 році

Рішення компанія ухвалила на тлі низьких прибутків від продажу сеґвеїв

Компанія Segway, яка виробляє двоколісні електричні самокати — сеґвеї, — оголосила про припинення їхнього виробництва з 15 липня.

Як повідомляє Associated Press, таке рішення компанія ухвалила на тлі низьких прибутків від продажу сеґвеїв: вони склали 1,5% виручки Segway у 2019 році.

«У перше десятиліття свого існування Segway PT став невід’ємним атрибутом правоохоронних органів і вважався дієвим та ефективним засобом пересування», — зазначила глава Segway Джуді Кай.

Зокрема, з компанії звільнять 21 працівника, які займалися виробництвом сеґвеїв, ще 12 звільнять протягом двох місяців — року, а ще п’ятеро збережуть роботу.

Сеґвей — двоколісний електросамокат, який винайшов американець Дін Кеймен ще в 1999 році. Назва «сеґвей» походить від італійського слова «segue», що буквально означає «слідує». Кожне колесо сеґвея приводить до руху свій електродвигун, що реагує на зміни рівноваги машини.

Компанія-розробник Segway обіцяла, що сеґвеї стануть «революцією в пересуванні», але цього так і не сталося: на заваді стали висока ціна (близько 5 тисяч доларів на самому початку виробництва) і велика кількість аварій, пов’язаних із використанням двоколісного самоката.

Приміром, у 2003 році під час їзди на сеґвеї із нього впав тодішній президент США Джордж Буш-молодший. А в 2015 році оператор, який знімав Усейна Болта під час його пробіжки після перемоги в забігу, збив легкоатлета. В обох випадках усі лишилися неушкодженими.