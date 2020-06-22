Світовий автогігант задумався про масові звільнення



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Компанія Daimler (бренд Mercedes) вже анонсувала плани скоротити близько 10 тисяч співробітників до 2022 року

Під скорочення до 2025 року можуть потрапити до 10 тисяч працівників концерну Daimler

Світовий автогігант Daimler (бренд Mercedes) задумався про нові масові звільнення співробітників.

Про це пише видання Automobilwoche з посиланням на джерела.

Під скорочення до 2025 року можуть потрапити до 10 тисяч працівників концерну. Компанія розглядає можливість вивести на аутсорсинг IT-департамент, розробників і співробітників, зайнятих в дослідженнях.

До цього, в листопаді 2019 року, компанія вже анонсувала плани скоротити близько 10 тисяч співробітників до 2022 року, щоб знизити витрати на 1,4 мільярда євро. Рішення було пов'язано з прагненням концерну оптимізувати структуру, підвищити ефективність і гнучкість на тлі зростання популярності електромобілів.

Ринок класичних автомобілів в останні роки відчуває серйозний тиск через розворот урядів по всьому світу до «зеленої» політики і підвищення попиту на електрокари. Крім того, в 2020 році автогалузь зазнала серйозний удар через пандемію коронавірусу, яка спровокувала світову рецесію і обрушила попит на машини.

Крім Daimler, про заплановані скорочення оголосили Audi, Opel, BMW, Nissan і Renault. Останній заявив, що якщо влада Франції не нададуть компанії допомогу, та може зникнути. Париж вже заявив про плани надати компанії кредит в розмірі п'яти мільярдів євро.