На вулицях Німеччини встановлено ліхтарі, які тестують повітря і заряджають електромобілі нова енергія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інноваційний ліхтар у німецькому місті Ессен Фото: E.ON

Розробники сподіваються, що інноваційні ліхтарі сприятимуть відновленню ділової та громадської активності після пандемії

У німецькому місті Ессен біля філармонії і театру Аалто встановили 15 інтелектуальних вуличних ліхтарів, які здатні підзарядити автомобіль і надавати дані про якість навколишнього повітря та доступ в Інтернет. Проект реалізувала компанія E.ON, передає ruscable.

Також ліхтарі здатні управляти паркувальними місцями за допомогою вбудованої сенсорної технології (Smart Parking), яка реєструє зайнятість 140 паркувальних місць вздовж траси з 14 ліхтарями, а ще один ліхтар, встановлений на ділянці кварталу Хюйссен (Huyssen Quarter), буде реєструвати наявність 15 додаткових паркувальних місць.

Інформація буде відображатися на шести цифрових екранах, встановлених на щоглах. Крім того, буде відображатися поточна інформація про важливі події і теми для міста і городян. Також на вуличних ліхтарях буде встановлена аварійна кнопка, що з'єднує з цілодобовим Центром безпеки E.ON у разі виникнення небезпечних ситуацій або необхідності надання термінової медичної допомоги.

«Сучасні вуличні ліхтарі можуть використовуватися для надання цифрових послуг, забезпечення безпеки і міської мобільності у громадських місцях. Інтегровані у ліхтарі електронні зарядні пристрої збільшать число пунктів зарядки для електромобілів у містах, сприятимуть відновленню ділової та громадської активності після пандемії коронавірусу», - підкреслюють у компанії E.ON.