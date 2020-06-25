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    У МВС запевняють, що водійські права вже не можна купити

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    <p>Проблему купівлі прав долали останні п'ять років, заявили у МВС</p> - У МВС запевняють, що водійські права вже не можна купити

    Проблему купівлі прав долали останні п'ять років, заявили у МВС

    Заступник Авакова: треба бути дуже дурним товаришем, щоб не впоратися з тестами на водійське посвідчення

    У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що побороли проблему купівлі водійських прав.

    Про це розповів в інтерв'ю «РБК-Україна» заступник глави МВС Антон Геращенко.

    За його словами, цьому начебто допоміг новий проєкт – у кожній машині екзаменатора є відеокамера, і зберігається запис того, як людина здає на права.

    Геращенко додав, що проблему купівлі прав долали останні п'ять років. Тепер всі тести є в інтернеті, і кожен бажаючий може їх пройти.

    «Це треба бути дуже дурним товаришем, щоб не впоратися з цим», – сказав заступник глави МВС

    Нагадаємо, з 22 травня сервісні центри МВС відновили проведення практичних іспитів на водійські права. Вони не працювали в рамках запровадження карантину.

    Також з 1 червня в Україні дозволили працювати автошколам.

    До слова, Міністерство внутрішніх справ створило пересувні сервісні центри, які працюватимуть у віддалених населених пунктах.

    МВС корупція в Україні Антон Геращенко водій автомобіль
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