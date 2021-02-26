ДТП на Дніпропетровщині – автомобіль розтрощив літню кухню

В будівлі на момент аварії знаходилася жінка

На момент ДТП в салоні автомобіля перебували чотири людини – чоловік, жінка та дві дитини

У Дніпропетровській області автомобіль в'їхав на приватне подвір'я та «зупинився» в літній кухні. Постраждали двоє дітей і троє дорослих.

Про це інформує ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

Зазначається, що 26 лютого о 07:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Журавлиній селища Чаплинка Петриківського району легковий автомобіль здійснив виїзд на територію приватного домоволодіння та зіткнувся з будівлею.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Nissan Tiida.

«Попередньо встановлено, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням, виїхав за межі дорожнього покриття та здійснив зіткнення з будівлею, яка була розташована на території приватного домоволодіння», – йдеться у повідомленні.

На момент ДТП в салоні автомобіля перебували чотири людини – чоловік, жінка та дві дитини.

Також внаслідок події постраждала власниця домоволодіння, яка саме в цей час перебувала всередині літньої кухні.

На момент прибуття рятувальників всіх постраждалих було госпіталізовано.

У ДСНС уточнили, що внаслідок ДТП постраждав водій 1984 р. н., жінка, 1985 р. н., двоє дітей (2012 і 2015 р. н.) та власниця подвір’я, 1988 р. н.

Рятувальники здійснили відключення акумуляторної батареї транспортного засобу аби запобігти виникненню пожежі. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Раніше, на Гостомельському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися два легковики BMW і ‎Chevrolet. Від удару у BMW вирвало двигун.