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    ДТП на Дніпропетровщині – автомобіль розтрощив літню кухню

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    В будівлі на момент аварії знаходилася жінка - ДТП на Дніпропетровщині – автомобіль розтрощив літню кухню
    В будівлі на момент аварії знаходилася жінка
    Фото: ДСНС

    На момент ДТП в салоні автомобіля перебували чотири людини – чоловік, жінка та дві дитини

    У Дніпропетровській області автомобіль в'їхав на приватне подвір'я та «зупинився» в літній кухні. Постраждали двоє дітей і троє дорослих.

    Про це інформує ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області.

    Зазначається, що 26 лютого о 07:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Журавлиній селища Чаплинка Петриківського району легковий автомобіль здійснив виїзд на територію приватного домоволодіння та зіткнувся з будівлею.

    По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля Nissan Tiida.

    «Попередньо встановлено, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням, виїхав за межі дорожнього покриття та здійснив зіткнення з будівлею, яка була розташована на території приватного домоволодіння», – йдеться у повідомленні.

    На момент ДТП в салоні автомобіля перебували чотири людини – чоловік, жінка та дві дитини.

    Також внаслідок події постраждала власниця домоволодіння, яка саме в цей час перебувала всередині літньої кухні.

    На момент прибуття рятувальників всіх постраждалих було госпіталізовано.

    У ДСНС уточнили, що внаслідок ДТП постраждав водій 1984 р. н., жінка, 1985 р. н., двоє дітей (2012 і 2015 р. н.) та власниця подвір’я, 1988 р. н.

    Рятувальники здійснили відключення акумуляторної батареї транспортного засобу аби запобігти виникненню пожежі. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

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    ДТП на Дніпропетровщині – автомобіль розтрощив літню кухню
    ДТП на Дніпропетровщині – автомобіль розтрощив літню кухню
    ДТП на Дніпропетровщині – автомобіль розтрощив літню кухню

    Раніше, на Гостомельському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися два легковики BMW і ‎Chevrolet. Від удару у BMW вирвало двигун.

    Теги: ДТП ДСНС водій автомобіль рятувальники жінка
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