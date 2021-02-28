Двоє українців загинули в автомобільній аварії у Польщі (фото)

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням

ДТП за участю українських громадян сталася в Любліні

Двоє громадян України загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у польському місті Любліні

Про це повідомляє прес-служба поліції міста.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, зіткнувся з дорожнім знаком, а потім з деревом.

В результаті аварії загинули двоє українців 22 і 24 років.

Раніше ще один український водій загинув поблизу Вежбиці у Радомському повіті у центрі Польщі. З невідомих причин чоловік за кермом транспортного засобу не впорався з керуванням та з'їхав у кювет.