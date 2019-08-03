Автор спіча «Ви – ніхто» пояснив, для чого він це казав «слугам народу» в Трускавці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Радник президента Микита Потураєв Фото: facebook.com

Радник президента Микита Потураєв: Історія, яка мусується, абсолютно штучна

Радник президента Микита Потураєв (№ 97 в списку «Слуги народу») розказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», чи очікував він такого резонансу після виступу під час тренінгу для майбутніх депутатів у Трускавці. Слід нагадати, що розголос викликав жорсткий спіч Микити Потураєва, який пояснив колегам з майбутньої фракції, що стали вони депутатами насамперед завдяки імені президента Володимира Зеленського, а вже потім завдяки власним зусиллям.

«Взагалі-то, ні. Історія, яка мусується, абсолютно штучна. Якщо прочитати, що вони надрукували (публікація на сайті «Страни», - «Главком»), може скластися певне хибне враження. Хоча навіть з тієї частини розшифровки, яку вони надрукували було зрозуміло, що є певний контекст. А якщо напружитися і прослухати аудіо, хоча воно поганої якості, то взагалі-то там кришталево зрозуміло, про що я кажу», - пояснив Потураєв.

Все, що відбувається навколо його виступу, він вважає певною інформаційною спецоперацією.

«Не знаю, чи причетна до цього Москва. Але з урахуванням радісного використання цієї теми на російських федеральних телеканалах (кажуть мені колеги, що Ольга Скабєєва чи не двічі цю історію піднімала) генезис цієї історії для мене зрозумілий. Зрозуміло, чому це підхопили медіа медведчуківської групи, зрозуміло, чому це підхопили медіа порошенківської групи. Тому що всім дуже хочеться якимось чином підірвати єдність фракції «Слуга народу», але це все жалюгідні спроби і навіть смішні», - наголосив політик.

Він додав, що вони у Трускавці над цим чудово усі посміялися. «Перемикаєш телеканали і всюди розповідають тільки про це», - сказав радник президента.

На зауваження, що аудіозапис не міг потрапити до опонентів, якби його не «злили» хтось із «слуг народу», тобто це робила не Росія або його політичні опоненти, Потураєв відповів, що саме тому нікого не слід обвинувачувати.

«От хтось здійснив неетичний вчинок. Тут дуже багато людей, не тільки наші обрані депутати. Саме тому, що в залі дуже багато людей, нікого не можна обвинуватити», - наголосив він.

Журналістів у залі не було, тож на питання, чи не хоче він сказати, що це могли зробити офіціанти, хтось із обслуговуючого персоналу, Потураєв відповів: «Ну, послухайте, заради сенсації у «Страни» була така лінія, що їх нібито не пускали… Це не та історія, яка повинна хвилювати (медіа). У нас не відбувається нічого такого, щоби ми приховували».

«Вони хочуть нас повеселити, підтримали публічний інтерес до нашої фракції. В якомусь сенсі навіть вдячні їм за це», - додав політик.

Потураєв розказав, що після цього виступу до нього підходили і висловлювали підтримку десятки людей, також писали йому у Messenger.

«Коли кажуть представники «Страни», що є невдоволені, є ображені, що у них є такі дані, то це просто дуже смішно. Перед навчанням було необхідно розставити акценти. Бо це стосується входу до політичної суб’єктності. Поки ніхто з нас не є політичним суб’єктом, в тому числі ті люди, які мають досвід роботи з політиками, як я, чи кілька наших людей, які раніше були членами місцевих рад. Знайти цю суб’єктність - важка праця. Перемога на виборах не означає автоматичного перетворення людини на політичний суб’єкт», - наголосив він.

Характеристика «всі ви - політично ніхто» стосувалась як мажоритарників, так і списочників. «Це щодо всіх, усі були в залі», - пояснив Потураєв.

Якщо ж не знайти «політичної суб’єктності, на його думку, є загроза, що депутати стануть маріонетками або ж казнокрадами.

«Всім, і мені в тому числі, цю суб’єктність потрібно знайти. Коли люди не знаходять політичну суб’єктність, ми отримаємо або маріонеток, які голосують за помахом руки, або ми отримуємо казнокрадів, які суб’єктні саме як казнокради в політиці… Ми, як партія, не хочемо знову такого в Україні. Президент для того йшов у політику, щоби потім на особистісному і колективному рівні утворювалися сильні, нової якості, нового типу політичні суб’єкти. Тобто все було для того, щоби справжня політика у нас з’явилася, а не дерибан і схематоз», - підсумував радник президента.

28 липня в елітний отель Ryxos Prykarpattya з’їхались майбутні депутати від «Слуги народу» на тижневий тренінг. А вже у вівторок журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.