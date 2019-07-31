В мережу виклали спіч лектора «Слуги народу»: ви всі - ніхто!



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Потураєв заявив, що вибори виграв Зеленський, а не кандидати від партії

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Видання «Страна опублікувало запис виступу на лекції для депутатів від «Слуги народув Трускавці Микити Потураєва - одного з головних політтехнологів партії.

Модератор представив Потураєва майбутнім депутатам, як «представника ідеологічної групи», і він звернувся до них з емоційною промовою.

«Давайте розберемося, перш, ніж почнемо працювати (а я буду працювати разом з вами), хто ми такі. Це дуже важливо. Тобто зараз ви помилково думаєте, що ви всі політики. Це велика помилка. Відповідь: ні. Я працюю з 1996 року і мій перший клієнт була Юлія Володимирівна Тимошенко. Дивіться, є соціологічна цитата з приводу всіх, що тут сидять. Поправка на явку, туди-сюди. Загалом - майже 45. Як це сталося? Як ви тут опинилися? Я вам поясню як. Тому що моя робота пояснювати як», - заявив він.

Потураєв підкреслив, що кандидати виграли вибори тому, що виборець шукав людей політичної партії «Слуга народу».

«І йому було все одно, яке прізвище буде вказане в цьому рядку. Ці вибори виграв Володимир Олександрович Зеленський. Вам про це вже говорили, і я хочу звернути на це ще раз вашу увагу: всі ви, і я в тому числі, людина, яка займається політтехнологіями з 1996 року, а багато хто з вас, в цей час, ще в дитячий сад ходили... Всі ви - політично ніхто. Я хочу, щоб це кожен почув. ви суб'єкти в житті, але політичними суб'єктами ви не є. Що таке партія? Це з англійської означає «частина». Частина суспільства. Ви ще не партія, але вам доведеться нею стати. Вам потрібно стати політичними суб'єктами. Це ваше завдання на цей тиждень. Ми хочемо цього. Я знаю, і повірте, всі знають. Про це всі знають. Про це знає Дмитро, про це знає Олександр, про це знаю я. Там хтось уже в телефонах. Я ж це бачу. Хтось думає про те, як поїхати до Львова. Хтось думає про те, як взагалі звалити - ок! Це ваше право. Ви були ніким, але ті, хто залишаться - стануть кимось», - заявив він народним обранцям.

За словами джерела «Страни» в «Слуги народу», виступ Потураєва викликав вельми неоднозначну реакцію серед майбутніх депутатів.

«Багато, м'яко кажучи, ох @ ли і перше, що почали уточнювати, а хто такий взагалі Потураєв, який говорить, що ми ніхто? Коли організатори заходу намагалися позиціонувати себе як лідери фракції, це викликало сміх. Коли ж ми почули заяву Потураєва, багато депутатів, особливо мажоритарники, відчули себе ображеними. А яка може бути реакція у дорослих людей? Там же не тільки студенти сидять, а й дорослі зрілі люди, які таких як Потураєв на роботу в пристойне місце не візьмуть. Коротше, лекторський епатаж викликав протилежніий ефект», - розповіла особа, яка була присутня на лекції.

Уточняється, що дана особа, яка розповіла про лекцію, спробує донести до керівництва партії і президента думку про те, що це неправильна стратегія - комунікувати з людьми через настільки дивних посередників як Потураєв або ж Давид Арахамія (4-й номер в списку «Слуги народу»).

«Не потрібно між нами, дорослими людьми вибудовувати прошарок в особі «Потураєва-Арахамія», осінена ідеями Петра Олексійовича і намагаються монополізувати вплив у фракції. Так не буде», - сказало джерело.

В неділю, 28 липня, в елітному отелі Ryxos Prykarpattya розпочався тижневий тренінг для майбутніх депутатів від «Слуги народу».

Журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.

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