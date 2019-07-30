Журналістів прогнали зі школи депутатів від «Слуги народу» у Трускавці



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В елітному отелі Ryxos Prykarpattya розпочався тижневий тренінг для майбутніх депутатів від «Слуги народу » Фото: Цензор

«Слуги народу» заявили, що журналісти заважають провести ефективний тренінг

Журналістів прогнали з тренінгу для майбутніх депутатів від партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу» у Трускавці.

Про це повідомляє видання «Цензор».

В неділю, 28 липня, в елітному отелі Ryxos Prykarpattya розпочався тижневий тренінг для майбутніх депутатів від «Слуги народу».

Журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.

«Повертаюся в зал. Ні, не в зал, а до закритих дверей. Перед якими нам знову повідомляють, в принципі, заздалегідь озвучене: «Дорогі журналісти, вибачте, але в зал пустити вас ми більше не зможемо. Ну, ми ж вам говорили заздалегідь ... Ні. Не пустимо до кінця школи. Так, ми хочемо максимально ефективного тренінгу, а ви ... ну, трошки заважаєте ...», - повідомив журналіст видання.

ЗМІ нагадали «слугам народу» їхні заяви про прозорість перед народом.

«Ну, так розуміємо, так, заважаємо, реально снуємо, десь і дратуємо (особливо схильну щохвилинним стресам Лізу Богуцьку). Але як же прозорість «Слуг народу» перед народом? Це все-таки наша робота, її чекають (судячи по дикій популярності текстів про вашу школу) наші читачі», - резюмував журналіст.

Нагадаємо, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов заявляв, що навчання буде «максимально інтенсивним, жорстким та насиченим». Протягом тижня з 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати слухатимуть лекції, опрацьовуватимуть здобуті знання в групах для того, аби закріпити їх. На день передбачено три маленькі перерви та час на обід та вечерю, і «навіть тоді учасники виконуватимуть завдання від викладачів».

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