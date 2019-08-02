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    Думки вголос

    «Слуга народу»: справжній медовий місяць

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    «Слуга народу»: справжній медовий місяць

    Новим обличчям варто було б розповісти про сумну долю двох попередніх парламентів

    Мовою оригіналу

    В интернете много пишут о бурном и полутайном обучении штабом партии «Слуга народа» в Трускавце своих молодых депутатов Верховной Рады, которым выпала великая честь сразу же ,без всяких трудностей, стать членами парламентского однопартийного большинства. Это настоящий «медовый месяц» молодых депутатов и руководства партии-штаба «Слуга народа». Оба пока довольны друг другом. Впереди светлое будущие и «вечное» однопартийное большинство, а их врагов в парламенте и дома ждут только неприятности. 

    Пока это «трускавецкое» обучение выглядит, как чисто корпоративное «натаскивание» молодых депутатов по технологии «групповой динамки». Между тем, правильнее было бы начинать с важного - политических смыслов и уроков парламентского мужества. А также практики противостояния личной коррупции в процессе работы парламента. Вот три основания любого хорошего молодого депутата Верховной Рады..

    А вот если бы им еще рассказали печальную судьбу предыдущих двух парламентов имени Януковича или Порошенко - это было бы еще и честно по отношению к депутатам-энтузиастам и «пользователям» политического успеха президента Зеленского, которые верят, что теперь удача будет их преследовать все пять лет.

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    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Верховна Рада депутат партія Слуга народу
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