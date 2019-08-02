«Слуга народу»: справжній медовий місяць

Віктор Небоженко Директор соціологічної служби «Український барометр»

Віктор Небоженко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новим обличчям варто було б розповісти про сумну долю двох попередніх парламентів

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В интернете много пишут о бурном и полутайном обучении штабом партии «Слуга народа» в Трускавце своих молодых депутатов Верховной Рады, которым выпала великая честь сразу же ,без всяких трудностей, стать членами парламентского однопартийного большинства. Это настоящий «медовый месяц» молодых депутатов и руководства партии-штаба «Слуга народа». Оба пока довольны друг другом. Впереди светлое будущие и «вечное» однопартийное большинство, а их врагов в парламенте и дома ждут только неприятности.

Пока это «трускавецкое» обучение выглядит, как чисто корпоративное «натаскивание» молодых депутатов по технологии «групповой динамки». Между тем, правильнее было бы начинать с важного - политических смыслов и уроков парламентского мужества. А также практики противостояния личной коррупции в процессе работы парламента. Вот три основания любого хорошего молодого депутата Верховной Рады..

А вот если бы им еще рассказали печальную судьбу предыдущих двух парламентов имени Януковича или Порошенко - это было бы еще и честно по отношению к депутатам-энтузиастам и «пользователям» политического успеха президента Зеленского, которые верят, что теперь удача будет их преследовать все пять лет.

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Джерело: блог Віктора Небоженка

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