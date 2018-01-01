«АвтоВАЗ» провалив поставки нових моделей в Україну

За підсумками минулого року ВАЗу не вдалося увійти навіть в топ-20 популярних марок авто в Україні

Російська компанія «АвтоВАЗ» так і не почала поставки в Україну таких моделей, як Lada Vesta і Lada Xray. Інші автомобілі цього виробника на українському ринку - в дефіциті. У січні минулого року представники російського концерну офіційно заявили, що з II кварталу 2017 го в Україні відновляться поставки «Гранти» і



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Lada Vesta

За підсумками минулого року ВАЗу не вдалося увійти навіть в топ-20 популярних марок авто в Україні

Російська компанія «АвтоВАЗ» так і не почала поставки в Україну таких моделей, як Lada Vesta і Lada Xray. Інші автомобілі цього виробника на українському ринку - в дефіциті.

У січні минулого року представники російського концерну офіційно заявили, що з II кварталу 2017 го в Україні відновляться поставки «Гранти» і «Калини». В другому півріччі в українських дилерів повинні були з'явитися Lada Vesta та Lada Xray. Всі ці заяви можна знайти за цим посиланням.

Однак, як вдалося з'ясувати CarDiagram, жодне з даних обіцянок не було виконано. В Україні вже близько року можна знайти лише дві моделі «АвтоВАЗу» - «Ниву» і «Ларгус».

Як результат, продажі Lada на українському ринку продовжують стрімко падати, про що свідчить статистика, яку публікує асоціація «Укравтопром». Так, якщо в 2016-му російська компанія продала в Україні понад 1 тис. 500 автомобілів, то в 2017-му показник впав майже в два рази.

За підсумками минулого року ВАЗу не вдалося увійти навіть в топ-20 популярних марок авто в Україні. Хоча до агресії Росії - окупації Криму і війни на Донбасі - російський бренд був одним з лідерів українського автомобільного ринку.