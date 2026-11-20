Роль заводу полягає у виробництві хімічної сировини та компонентів, які використовуються в оборонному секторі

У Смоленській області Росії ударні безпілотники атакували хімічне підприємство «Дорогобуж», яке виробляє аміак, азотну кислоту та аміачну селітру. Завод пов'язаний із виробництвом компонентів для вибухових речовин, які використовуються російською армією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Exilenova+.

Ціллю атаки стало ПАТ «Дорогобуж» – одне з великих хімічних підприємств Росії, яке входить до групи «Акрон». Промисловий комплекс розташований у Смоленській області, поблизу селища Верхньодніпровський Дорогобузького округу. Відстань до українського кордону становить приблизно 290 км.

Підприємство спеціалізується на виробництві азотних і комплексних мінеральних добрив, а також промислової хімічної продукції. Його виробничі майданчики працюють із 1960–1980-х років, а згодом неодноразово модернізувалися. З 2017 року компанія розпочала новий етап оновлення виробництва та будівництва додаткових потужностей.

Виробничі потужності заводу:

аміак – до 830 тис. тонн на рік;

аміачна селітра – 1,56 млн тонн;

азотна кислота – 1,53 млн тонн;

комплексні добрива NPK – 850 тис. тонн.

Це проєктні потужності, а не фактичний обсяг виробництва. За річним звітом підприємства, у 2024 році воно виготовило 717 тис. тонн аміаку, 1,258 млн тонн аміачної селітри та 737 тис. тонн комплексних добрив NPK. Загальний товарний випуск становив 2,13 млн тонн. У 2025 році цей показник зріс до 2,2 млн тонн, з яких 2 млн тонн припадало на мінеральні добрива.

Чому завод важливий для російського ВПК

Особливе значення підприємство має через виробництво аміачної селітри та азотної кислоти. Ці речовини використовуються у виробництві мінеральних добрив, але також мають застосування у хімічній промисловості, зокрема у виготовленні вибухових речовин.

Про військове значення заводу 11 грудня 2025 року повідомляв командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр). За його словами, підприємство виробляє азотну кислоту, аміак, нітроамінофоску, аміачну селітру та інші хімічні компоненти, необхідні для виготовлення тротилу, октогену, гексогену та інших вибухових речовин в інтересах російської армії.

Ще один показник стратегічного значення заводу навели osint-аналітики «КіберБорошно». За їхнім аналізом, у 2024 році на уражений виробничий майданчик припадало близько 10% усього виробництва аміачної селітри в Росії. Це робить підприємство важливою ланкою російської хімічної промисловості.

Водночас завод не виготовляє готові боєприпаси: його роль полягає у виробництві хімічної сировини та компонентів, які можуть використовуватися в оборонному секторі.

Скільки разів атакували «Дорогобуж»

Підприємство вже неодноразово опинялося під ударами безпілотників. Про атаки на нього повідомляли в листопаді та грудні 2025 року. Зокрема, 11 грудня командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді підтвердив ураження заводу. А в ніч на 16 грудня з'явилися повідомлення про повторну атаку.

Одна з наймасштабніших атак відбулася 25 лютого 2026 року. Тоді російська влада повідомила про удар щонайменше 30 безпілотників по території підприємства. За офіційними даними губернатора Смоленської області, загинули семеро працівників, ще 11 людей дістали поранення. Після атаки виробництво зупинили.

Наступного дня osint-аналітики «КіберБорошно» оприлюднили супутникові знімки наслідків удару. На них зафіксували значні пошкодження виробничої та транспортної інфраструктури.

Зокрема, вибухи охопили:

майданчик автомобільного транспорту;

залізничний термінал;

склад готової продукції;

установки з виробництва аміачної селітри.

За висновками аналітиків, вибухова хвиля повністю зруйнувала одну з естакад і пошкодила сусідні виробничі установки в радіусі кількох сотень метрів.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Сили безпілотних систем повідомляли про ураження російських хімічних підприємств, продукція яких використовується для виготовлення вибухових речовин. Серед них був і завод «Дорогобуж». Тоді командувач Роберт Бровді назвав підприємство одним із виробників хімічних компонентів для потреб російської армії.