У Познані двох громадян України затримали у справі про нанесення написів «Слава УПА» на трьох пам’ятниках. Польська прокуратура розцінює дії чоловіків як диверсію на користь російської розвідки та спробу розпалити ворожнечу між поляками й українцями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польське видання RMF24.

Написи червоною фарбою з’явилися на початку листопада 2026 року на трьох меморіальних об’єктах у Познані. Йдеться про пам’ятник Познанській армії, пам’ятник воїнам Другої армії Війська Польського та пам’ятник Героям на території познанської Цитаделі.

Польські слідчі встановили, що безпосередньо написи наносив громадянин України Дмитро Й. За виконання завдання чоловік мав отримати 1000 злотих. Прокуратура кваліфікує його дії як акт диверсії та діяльність на користь російської розвідки.

За версією обвинувачення, написи мали стати публічним закликом до ненависті між польським та українським народами. Слідство вважає, що провокація була спрямована на загострення відносин між двома країнами.

Скільки мали заплатити українцям

Другого громадянина України – Микиту С. – підозрюють у тому, що він схилив співвітчизника до нанесення написів. За це чоловік мав отримати $500.

Прокуратура також стверджує, що Микита С. діяв в інтересах російської розвідки. За версією слідства, обидва українці виконували завдання, пов’язані з діяльністю російських спецслужб, та керувалися фінансовою винагородою.

Фото: Якуб Качмарчик / PAP

Який запобіжний захід обрали затриманим

Обох українців затримали в Познані. Прокуратура клопотала про їхній тимчасовий арешт, однак суд не задовольнив ці звернення.

Натомість чоловікам призначили поліцейський нагляд. Також їм заборонили залишати територію Польщі та контактувати один з одним.

Польські правоохоронці продовжують розслідування. Причетність чоловіків до діяльності російської розвідки наразі є позицією прокуратури, а не встановленим судом фактом.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Познані невідомі залишили написи «Слава УПА» на пам’ятниках. Тоді польські журналісти з'ясували, що анонімний замовник пропонував $500 за нанесення написів на меморіали. Особу замовника на той момент не було встановлено.