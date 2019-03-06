  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Балуха етапують в одну з «червоних» колоній Росії − Чийгоз

    • Розсилка
    <span>Володимира Балуха можуть етапувати у колонію, де застосовують насильство до в'язнів</span> - Балуха етапують в одну з «червоних» колоній Росії − Чийгоз
    Володимира Балуха можуть етапувати у колонію, де застосовують насильство до в'язнів
    Фото: Антон Наумлюк / radiosvoboda.org

    Зараз Україна намагається отримати офіційне повідомлення, де знаходиться Балух

    Політв'язня Володимира Балуха відправляють в одну з «червоних» колоній (колонії, які повністю підпорядковані адміністрації, - ред.) Тверської області РФ. Про це заявив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляє телеканал «Прямий».

    Чийгоз зазначив, що український омбудсмен Людмила Денисова намагається отримати офіційне повідомлення, де знаходиться Балух.

    Читайте також

    «Остання інформація, це те, що його вивезли з Армавіра в одну з колоній Твері. Треба розуміти, що там всі зони «червоні», тому є два варіанти: або Балух зможе відправити повідомлення, або через офіційні структури раніше ми дізнаємося, де він знаходиться. Тому що в будь-якій колонії певний термін, приблизно місяць, триває так званий «карантин», а це досить ізольований захід», - заявив він.

    Нагадаємо, станом на 24 лютого 2019 року було відомо, що українець перебуває в СІЗО Армавір Краснодарського краю. Його адвокат Ольга Дінзе повідомила, що кримчанина планують етапувати в одну з колоній Твері. Але досі місцезнаходження Балуха родичам і адвокатам не повідомили.

    Також адвокат повідомила, що політв'язня Володимира Балуха етапують в колонію, в якій до ув'язнених застосовують насильство.

    Правозахисники упевнені, що для Володимира Балуха з його відкритою проукраїнською позицією етапування в російську колонію – це пряма загроза його життю.

    Адвокат Микола Плозов раніше пояснював, що «червона» колонія – це колонія, де адміністрація використовує так званий актив серед ув'язнених, щоб ті залякували решту ув'язнених».

    Нагадаємо, 19 лютого омбудсмен РФ Тетяна Москалькова підтвердила, що Балуха етапують до Росії.

    Раніше заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомив, що Балуха етапують із Сімферопольського СІЗО у Краснодар.

    До слова, керівник «Кримської правозахисної групи» зазначила, що етапування з окупованого Криму до Росії політв'язня Володимира Балуха загрожує його життю.

    ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники заявили, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.

    Читайте також
    правозахисники ФСБ СІЗО прапор адвокат колонія Україна Ахтем Чийгоз Володимир Балух
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ