Аферист, що під час обміну валют викрав у жінки 700 тис. грн, сяде в тюрму на дев’ять років



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Чоловік разом зі спільником облаштували в орендованому приміщенні фіктивний пункт обміну іноземної валюти

Дарницьким районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок чоловіку за фактом викрадення у жінки великої суми грошей під час обміну валюти.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений разом зі спільником облаштували в орендованому приміщенні фіктивний пункт обміну іноземної валюти та розмістили в інтернеті оголошення про купівлю американських доларів за вигідним курсом.

Коли потерпіла прибула до пункту обміну валют, обвинувачений за допомогою магнітного замка зачинив вхідні двері. Отримавши від жінки долари США на суму понад 700 тис. гривень, вибіг з приміщення через інший вихід.

У подальшому зловмисник був затриманий небайдужими громадянами.

У ході судового розгляду вину обвинуваченого доведено у повному обсязі. Вироком суду чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Крім того, судом у повному обсязі задоволено цивільний позов потерпілої та стягнуто з обвинуваченого матеріальну шкоду у повному розмірі.

Матеріали щодо спільника виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування в якому триває.