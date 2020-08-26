  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    За насильство над матір’ю киянин отримав пів року арешту

    • Розсилка
    Старенька жінка страждала від домашнього насильства - За насильство над матір’ю киянин отримав пів року арешту
    Старенька жінка страждала від домашнього насильства

    Чоловік неодноразово принижував і залякував свою матір

    Деснянський районний суд Києва виніс вирок 44-річному мешканцю столиці, який систематично вчиняв психологічне насильство у сім’ї.

    Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    Встановлено, що обвинувачений систематично ображав нецензурними висловлюваннями свою матір, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою, за що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Проте, накладені адміністративні санкції не вплинули на чоловіка та не змінили його поведінку відносно матері.

    За результатами розгляду обвинувального акту Деснянським районним судом Києва зловмисника визнано винним у вчиненні домашнього насильства та засуджено до 6 місяців арешту.

    Досудове розслідування здійснювалося Деснянським управління поліції в Києві під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

    Нагадаємо, у Києві правоохоронці склали протокол на чоловіка, який під час сварки з матір’ю ременем зв’язав їй руки. 

    прокуратура Київ суд домашнє насильство жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ