За насильство над матір’ю киянин отримав пів року арешту



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Старенька жінка страждала від домашнього насильства

Чоловік неодноразово принижував і залякував свою матір

Деснянський районний суд Києва виніс вирок 44-річному мешканцю столиці, який систематично вчиняв психологічне насильство у сім’ї.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Встановлено, що обвинувачений систематично ображав нецензурними висловлюваннями свою матір, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою, за що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Проте, накладені адміністративні санкції не вплинули на чоловіка та не змінили його поведінку відносно матері.

За результатами розгляду обвинувального акту Деснянським районним судом Києва зловмисника визнано винним у вчиненні домашнього насильства та засуджено до 6 місяців арешту.

Досудове розслідування здійснювалося Деснянським управління поліції в Києві під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці склали протокол на чоловіка, який під час сварки з матір’ю ременем зв’язав їй руки.