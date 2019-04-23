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    Банки не працюватимуть п'ять днів наприкінці квітня – початку травня

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    Банки не працюватимуть п'ять днів наприкінці квітня – початку травня

    НБУ встановив графік роботи банків на свята

    Банки в Україні не будуть працювати у вихідні дні з 27 квітня по 1 травня. Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

    Згідно з рішенням НБУ, в 2019 році дні роботи української банківської системи переносяться з:

    • вівторка 30 квітня - на суботу 11 травня;
    • понеділка 30 грудня - на суботу 21 грудня;
    • вівторка, 31 грудня - на суботу 28 грудня.

    У НБУ зазначили, що банки повинні: повідомити клієнтів про власне режимі роботи у ці дні; організувати роботу щодо своєчасної виплати пенсій, соціальних доплат, інших грошових виплат та забезпечити безперебійну роботу банкоматів, обмінних пунктів та організувати їх підкріплення готівкою різних номіналів.

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    Як відомо, в кінці квітня - початку травня вихідними будуть п'ять днів поспіль - з 27 квітня до 1 травня.

    Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні в 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня.

     

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