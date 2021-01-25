На Одещині СБУ викрила незаконний піщаний кар'єр, який завдав державі збитків на 100 млн грн

У ході слідчих дій правоохоронці виявили вантажівки та екскаваторну техніку, що були задіяні у нелегальних роботах

У ході слідчих дій правоохоронці виявили вантажівки та екскаваторну техніку, що були задіяні у нелегальних роботах

Наразі на 12 одиниць спецтехніки судом накладено арешт

В Одеській області слідчі СБУ викрили роботу незаконного кар'єру на території колишнього Біляївського району, в якому несанкціоновано добували пісок. Втрати, який таким чином було завдано державі, оцінюється у понад 100 мільйонів гривень.

У Службі безпеки повідомили, що на місці робіт виявили екскаватори та іншу техніку, яка була задіяна у незаконних роботах. На 12 машин суд наклав арешт. Вирішується питання про арешт іншого майна підприємства і особистих речей директора фірми.

В офісі і будинках організаторів незаконного бізнесу провели обшуки, під час яких вилучили комп'ютери і бухгалтерію, які можуть бути доказами протиправної діяльності.

Розслідування проводиться за ч. 1 ст. 240 КК України (порушення правил використання надр, яке створило небезпеку для навколишнього середовища і спричинило тяжкі наслідки).

Нагадаємо, що у Києві викрили масштабну схему продажу нелегального пального.