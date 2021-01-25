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    На Одещині СБУ викрила незаконний піщаний кар'єр, який завдав державі збитків на 100 млн грн

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    <span>У ході слідчих дій правоохоронці виявили вантажівки та екскаваторну техніку, що були задіяні у нелегальних роботах</span> - На Одещині СБУ викрила незаконний піщаний кар'єр, який завдав державі збитків на 100 млн грн
    У ході слідчих дій правоохоронці виявили вантажівки та екскаваторну техніку, що були задіяні у нелегальних роботах
    Фото: СБУ

    Наразі на 12 одиниць спецтехніки судом накладено арешт

    В Одеській області слідчі СБУ викрили роботу незаконного кар'єру на території колишнього Біляївського району, в якому несанкціоновано добували пісок. Втрати, який таким чином було завдано державі, оцінюється у понад 100 мільйонів гривень.

    У Службі безпеки повідомили, що на місці робіт виявили екскаватори та іншу техніку, яка була задіяна у незаконних роботах. На 12 машин суд наклав арешт. Вирішується питання про арешт іншого майна підприємства і особистих речей директора фірми.

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    На Одещині СБУ викрила незаконний піщаний кар'єр, який завдав державі збитків на 100 млн грн
    На Одещині СБУ викрила незаконний піщаний кар'єр, який завдав державі збитків на 100 млн грн
    На Одещині СБУ викрила незаконний піщаний кар'єр, який завдав державі збитків на 100 млн грн
    На Одещині СБУ викрила незаконний піщаний кар'єр, який завдав державі збитків на 100 млн грн
    На Одещині СБУ викрила незаконний піщаний кар'єр, який завдав державі збитків на 100 млн грн
    На Одещині СБУ викрила незаконний піщаний кар'єр, який завдав державі збитків на 100 млн грн
    На Одещині СБУ викрила незаконний піщаний кар'єр, який завдав державі збитків на 100 млн грн

    В офісі і будинках організаторів незаконного бізнесу провели обшуки, під час яких вилучили комп'ютери і бухгалтерію, які можуть бути доказами протиправної діяльності.

    Розслідування проводиться за ч. 1 ст. 240 КК України (порушення правил використання надр, яке створило небезпеку для навколишнього середовища і спричинило тяжкі наслідки).

    Нагадаємо, що у Києві викрили масштабну схему продажу нелегального пального.

    Теги: СБУ арешт Одещина розслідування
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