Долар продовжує падати. НБУ знизив курс на 7 копійок

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні

Національний банк України 16 червня встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,92 гривень за долар. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року – 26,77 гривень за долар. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Національний банк України (НБУ) на 16 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,9258 гривень за 1 долар (-0,0699 грн). При цьому курс долара на 15 червня становить: 26,9957 гривень за 1 долар.

Курс знизився на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 15 червня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,92 гривень за долар, курс в покупці до 26,90 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 32,65 гривень за євро.

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривень, а готівковий долар в банках – близько 26,8/27,0 гривень.

Тим часом, Національний банк України вводить нові правила відправки грошей через банки, щоб виключити можливість перехоплення кодів, що підтверджують транзакції. Дані нововведення торкнуться клієнтів всіх українських фінустанов, включаючи «Ощадбанк», «Приватбанк» та «Монобанк».

Тим часом, у Нацбанку пояснили, що відбувається з курсом долара. Істотне зміцнення курсу гривні до долара відбувається завдяки чотирьом головним факторам.