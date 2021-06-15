  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Верховна Рада підтримала вихід України з двох угод СНД

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Закони щодо виходу України з двох угод країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав ухвалено в цілому - Верховна Рада підтримала вихід України з двох угод СНД
    Закони щодо виходу України з двох угод країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав ухвалено в цілому
    Фото з відкритих джерел

    Принципове рішення про вихід України з СНД було ухвалене ще у березні 2014 року

    Верховна Рада ухвалила закони щодо виходу України зі ще двох угод країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД).

    Відповідні проєкти законів «Про вихід з Угоди про основні напрями співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів» (0085) та «Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності» (0088) були ухвалені в цілому на засіданні парламенту 15 червня.

    Закон «Про вихід з Угоди про основні напрями співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів» підтримав 331 народний депутат.

    Як зазначається у пояснювальній записці, відповідний проєкт закону розроблено з метою приведення договірно-правової бази в рамках СНД у відповідність до сучасних реалій відносин.

    Ухвалення закону «Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності» підтримали 326 народних депутатів.

    Ухвалений документ пропонує вийти з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності, учиненої 19 листопада 2010 року в місті Санкт-Петербург та ратифікованої Верховною Радою України 21 грудня 2011 року.

    Як відомо, принципове рішення про вихід України з СНД було ухвалене ще у березні 2014 року.

    Навесні цього року стало відомо, що Україна виходить з «мобільної» угоди СНД.

    До слова, 15 червня Рада підтримала реструктуризацію боргів за газ.

    Читайте також: Рада ухвалила податкову амністію: що це значить

    Джерело: Укрінформ

    Теги: Верховна Рада закон політика СНД Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Верховна Рада підтримала вихід України з двох угод СНД