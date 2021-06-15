Верховна Рада підтримала вихід України з двох угод СНД

Закони щодо виходу України з двох угод країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав ухвалено в цілому

Принципове рішення про вихід України з СНД було ухвалене ще у березні 2014 року

Верховна Рада ухвалила закони щодо виходу України зі ще двох угод країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД).

Відповідні проєкти законів «Про вихід з Угоди про основні напрями співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів» (0085) та «Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності» (0088) були ухвалені в цілому на засіданні парламенту 15 червня.

Закон «Про вихід з Угоди про основні напрями співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів» підтримав 331 народний депутат.

Як зазначається у пояснювальній записці, відповідний проєкт закону розроблено з метою приведення договірно-правової бази в рамках СНД у відповідність до сучасних реалій відносин.

Ухвалення закону «Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності» підтримали 326 народних депутатів.

Ухвалений документ пропонує вийти з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності, учиненої 19 листопада 2010 року в місті Санкт-Петербург та ратифікованої Верховною Радою України 21 грудня 2011 року.

Як відомо, принципове рішення про вихід України з СНД було ухвалене ще у березні 2014 року.

Навесні цього року стало відомо, що Україна виходить з «мобільної» угоди СНД.

До слова, 15 червня Рада підтримала реструктуризацію боргів за газ.

Джерело: Укрінформ