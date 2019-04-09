Порошенко погодився на пропозицію Кличка пройти ще одну експертизу



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Кандидат в президенти Петро Порошенко

Порошенко додав, що також «наполегливо радить» Зеленському пройти ці тести

Президент Петро Порошенко заявив, що готовий здати свої аналізи на перевірку незалежній міжнародній організації, як запропонував боксер Володимир Кличко.

«Володимир Кличко — найавторитетніший український атлет — зробив крок. Я не знав про це, я побачив із засобів масової інформації: чи готовий я взяти участь у цьому дослідженні, аби зняти всі питання? Очевидно. Мені сказали, що завтра можливо вони запросять, щоби я підписав дозвіл для надання всіх цих процедур. Будь ласка! Зараз в ефірі кажу — будь ласка», — заявив Порошенко в ефірі телеканалу ICTV.

Порошенко додав, що також «наполегливо радить» Зеленському пройти ці тести.

«Не бійтеся, не ховайтеся», — сказав він.

Проте президент наголосив, що ніяких обвинувачень на адресу опонента не висуває.

«Я не стверджую і не стверджував, що Володимир Зеленський є наркоманом», — сказав Порошенко, водночас додавши, що в разі приховування чогось можуть виникнути «обґрунтовані підозри».

Раніше повідомлялося, що користувачі 8 квітня не можуть зайти на сторінку медичного центру Eurolab у Facebook.

Нагадаємо, кандидат в президенти Володимир Зеленський оприлюднив результати аналізів перед дебатами, які нібито здавав 5 квітня, проте на першій версії документа стояла дата 2 квітня.

У клініці Eurolab вибачилися перед Зеленським за «не ту дату» в довідці з результатами аналізів.

Нагадаємо Володимир Кличко запропонував кандидатам на посаду президента України Петру Порошенку та Володимиру Зеленському здати аналізи в WADA – Всесвітньому антидопінговому агентстві.

Напередодні Супрун прокоментувала аналізи Порошенка і Зеленського.