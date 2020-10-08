В Україні наступного року не буде коронавірусного фонду, – Разумков



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При створенні коронавірусного фонду навесні 2020 року влада виходила з того, що фінансування у цьому напрямку не було передбачене бюджетом, - каже Разумков

Окремого Cоvid-фонду як такого не передбачається, – зазначив Разумков

Сьогодні, 8 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що окремого коронавірусного фонду в Україні наступного року не створюватимуть. Його не передбачає законопроект про Державний бюджет України на 2021. Про це Дмитро Разумков розповів в ефірі Сніданку з 1+1.

«Окремого Cоvid-фонду як такого не передбачається. Є окремі статті на вакцинування (2,6 млрд грн, якщо я не помиляюсь), один мільярд на підтримку шкіл у рамках боротьби з коронавірусом, а все інше закладено в бюджет МОЗ… 158,7 млрд гривень, якщо я не помиляюсь, на Міністерство охорони здоров’я поки що передбачається на наступний рік», – сказав Разумков.

За його словами, при створенні коронавірусного фонду навесні 2020 року влада виходила з того, що фінансування у цьому напрямку не було передбачене бюджетом.

«Цього року ми створювали саме Cоvid-фонд, у березні, тому що ми розуміли, що коштів, які передбачені для Міністерства охорони здоров’я, просто не вистачить, тому із 65 мільярдів був сформований такий саме фонд», – додав голова ВР.

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