Разумков назвав умову за якої можливе перенесення місцевих виборів



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Разумков назвав умову за якої можливе перенесення місцевих виборів

Законних підстав для зміни часу проведення місцевих виборів немає, зазначив Разумков

Перенесення місцевих виборів можливе за умови, якщо буде указ Президента, який може схвалити Верховна Рада.

Про це повідомив в ефірі телеканалу 112 голова ВРУ Дмитро Разумков.

«Перенесення місцевих виборів в моєму розумінні, як голови ВРУ, неможливе. Тому що законних підстав для зміни часу проведення місцевих виборів немає. Єдиним виключенням може бути указ Президента, який схвалюється ВРУ. Тобто РНБО на підпис Президенту дає таку пропозицію про введення надзвичайного стану і після цього ВРУ або схвалює або не схвалює проведення виборів», — сказав Разумков.

За його словами, станом на сьогодні від РНБО таких ініціатив не надходило.

Раніше головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що перенесення місцевих виборів можливе у разі введення надзвичайного стану на рівні держави.