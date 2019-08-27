«Батьківщина» повторно висунула свою кандидатуру на віце-спікера Ради



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«Батьківщина» пропонує на віце-спікера Олену Кондратюк

Політсила вдруге пропонує на віце-спікера Олену Кондратюк

Політична партія «Батьківщина» повторно висунула кандидатуру на посаду другого заступника голови Верховної ради.

Про це заявив нардеп від «Батьківщини» Андрій Кожемякін.

Кожемякін уточнив, що на посаду віце-спікера від їхньої політсили була запропонована Олена Кондратюк.

«Батьківщина» переглянула свою позицію щодо заступника голови Верховної ради. Ми сьогодні запропонували кандидатуру Кондратюк Олени Константинівни на посаду віце-спікера», - заявив Кожемякін.

Нагадаємо, 23 серпня «Батьківщина» відмовилася від своєї кандидатури на посаду віце-спікера Верховної ради нового скликання. Політсила ухвалила рішення відкликати кандидатуру Олени Кондратюк та направила відповідний лист електронною поштою.

Голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявляв, що кандидатура Кондратюк була знята з розгляду на посаду заступника голови українського парламенту 9-го скликання.

Як повідомлялося, перше засідання Верховної Ради ІХ скликання відбудеться 29 серпня.

До слова, Верховна Рада може скоротити кількість нардепів на третину.

29 серпня планується оголосити про формування більшості, запустити всі парламентські комітети. Можливе також внесення кандидата на посаду прем'єрміністра, скорочення кількості нардепів.

За інформацією ЗМІ, цього дня планується розгляд «60-70 стрижневих законопроєктів». Серед них – про зняття недоторканності з народних депутатів, скорочення кількості парламентарів на третину – з 450 до 300. Можливий і розгляд законопроєкту про проведення місцевих виборів у Києві. Решту списку проєктів ще допрацьовують.

Джерело: РБК-Україна