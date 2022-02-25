Байден: найближчі дні і місяці будуть важкими для українців

Джозеф Байден нагадав, що Україна є незалежною вже 30 років

Американській лідер впевнений, що українці не будуть здаватися

Президент США Джозеф Байден попередив, що для України настав складний час. Однак впевнений, що нація не буде здаватися. Про це американський лідер написав у соцмережах.

«Наступні кілька днів, тижнів та місяців будуть важкими для народу України. Путін заподіяв їм великий біль», – вважає Байден.

Він нагадав, що Україна є незалежною вже 30 років.

«Український народ показав, що не буде терпіти нікого, хто намагається повернути його країну назад», – наголосив Байден.

Наразі Сполучені Штати перекидають на східний фланг НАТО винищувачі F-35 на тлі військової агресії Росії проти України.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ після нападу на Україну закрила двері політичного рішення. Країни НАТО приводять у дію плани з оборони. Однак в Україні свої сили розгортати наразі не збираються.

Додамо, що президент Зеленський після перемовин із союзниками оголосив створення антипутінської коаліції.

І вже пів сотні держав та організацій підтримали Україну. Партнери України заявляють, що Росія понесе відповідальність за свої дії.

Крім того, у Білому домі заявили, що США готові прийняти українських біженців.

Також Держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що США мають намір поставляти нові партії озброєнь Україні.

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