США перекидають винищувачі до Чорного і Балтійського морів

На румунській авіабазі Фетешті розмістяться винищувачі F-35

Сполучені Штати перекидають на східний фланг НАТО винищувачі F-35 на тлі військової агресії Росії проти України. Як повідомляється на сайті ВПС США, літаки п'ятого покоління підтримуватимуть місію Альянсу з розширеної повітряної поліції з передових оперативних баз на естонській авіабазі Амарі, литовській авіабазі Шяуляй і румунській авіабазі Фетешті.

Отже, шість винищувачів F-35 Lightning II ВПС США, приписаних до 34-ї винищувальної ескадрильї, 24 лютого перекинуті в регіони Балтійського і Чорного морів «для підтримки колективної оборони НАТО».

«Ми стикаємося з динамічною обстановкою, і розгортання F-35 на східному фланзі НАТО зміцнить нашу оборонну позицію і посилить оперативну сумісність Альянсу», – заявив командувач ВПС США в Європі генерал Джефф Харрігіан.

У повідомленні також зазначається, що літаки F-35 забезпечують безпрецедентні можливості зв'язку, командування та управління, які дають лідерам НАТО «гнучкість для демонстрації потужності й утвердження панування в повітрі в умовах жорсткої боротьби».

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ після нападу на Україну закрила двері політичного рішення. Країни НАТО приводять у дію плани з оборони. Однак в Україні свої сили розгортати наразі не збираються.

Напередодні російського вторгнення США повідомляли, що відправлять до Балтії винищувачі та 800 військових.

Додамо, що президент Зеленський після перемовин із союзниками оголосив створення антипутінської коаліції.

І вже пів сотні держав та організацій підтримали Україну. Партнери України заявляють, що Росія понесе відповідальність за свої дії.

Крім того, у Білому домі заявили, що США готові прийняти українських біженців.

Також Держсекретар Ентоні Блінкен повідомив, що США мають намір поставляти нові партії озброєнь Україні.



