Міжнародна хакерська спільнота Anonymous оголосила Росії війну

Anonymous не має постийного складу, але відома кібератаками на підтримку свободи слова.

Заява хакерів супроводжується хештегом #Ukraine

Хакерська група Anonymous не має постийного складу, але відома кібератаками на підтримку свободи слова.

Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous оголосила війну російській владі. Про це вони повідомили у своєму Twitter.

«Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду», – йдеться в повідомленні. Воно супроводжується хештегом #Ukraine.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

І вже через годину структура ФСБ з кібербезпеки оголосила критичний рівень загрози. Також хакери повідомили, що вони обрушили роботу пропагандистського сайту Russia Today.

The #Anonymous collective has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News. — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Хакерська група Anonymous не має постийного складу, але відома кібератаками на підтримку свободи слова.

До слова, напередодні ввечері в Ізраїлі відбувся мітинг на підтримку України. У Тель-Авіві громадяни Росії спалювали свої паспорти.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що політичне і військове керівництво Польщі захоплюється діями і стійкістю Сил оборони України.

Нагадаємо, відомий футболіст і екстренер української збірної із футболу Андрій Шевченко закликає російського диктатора зупинити війну, а світ підтримати Україну. Як повідомлялося, росіяни у соцмережах засуджують Путіна за вторгнення в Україну. До слова , у Москві сотні людей вийшли на вулиці проти війни в Україні.