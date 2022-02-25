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    Міжнародна хакерська спільнота Anonymous оголосила Росії війну

    Anonymous не має постийного складу, але відома кібератаками на підтримку свободи слова.&nbsp; - Міжнародна хакерська спільнота Anonymous оголосила Росії війну

    Anonymous не має постийного складу, але відома кібератаками на підтримку свободи слова. 

    фото: Divulgação

    Заява хакерів супроводжується хештегом #Ukraine

    Хакерська група Anonymous не має постийного складу, але відома кібератаками на підтримку свободи слова.

    Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous оголосила війну російській владі. Про це вони повідомили у своєму Twitter.

    «Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду», – йдеться в повідомленні. Воно супроводжується хештегом #Ukraine.

    І вже через годину структура ФСБ з кібербезпеки оголосила критичний рівень загрози. Також хакери повідомили, що вони обрушили роботу пропагандистського сайту Russia Today.

    Хакерська група Anonymous не має постийного складу, але відома кібератаками на підтримку свободи слова.

    До слова, напередодні ввечері в Ізраїлі відбувся мітинг на підтримку України. У Тель-Авіві громадяни Росії спалювали свої паспорти.

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що політичне і військове керівництво Польщі захоплюється діями і стійкістю Сил оборони України.

    Нагадаємо, відомий футболіст і екстренер української збірної із футболу Андрій Шевченко закликає російського диктатора зупинити війну, а світ підтримати Україну. Як повідомлялося, росіяни у соцмережах засуджують Путіна за вторгнення в Україну. До слова , у Москві сотні людей вийшли на вулиці проти війни в Україні.

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    Теги: ЄС Росія США ФСБ пропаганда кібератака Україна кібербезпека хакер
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    Міжнародна хакерська спільнота Anonymous оголосила Росії війну