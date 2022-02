Міжнародна хакерська спільнота Anonymous оголосила Росії війну

Хакерська група Anonymous не має постийного складу, але відома кібератаками на підтримку свободи слова.

Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous оголосила війну російській владі. Про це вони повідомили у своєму Twitter.

«Колектив Anonymous офіційно веде кібервійну проти російського уряду», – йдеться в повідомленні. Воно супроводжується хештегом #Ukraine.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine

І вже через годину структура ФСБ з кібербезпеки оголосила критичний рівень загрози. Також хакери повідомили, що вони обрушили роботу пропагандистського сайту Russia Today.

The #Anonymous collective has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News.