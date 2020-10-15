New York Post опублікував листування сина Байдена зі співробітником Burisma документ



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Джо Байден раніше говорив, що «ніколи не спілкувався з сином про справи в компанії Burisma» Колаж: nypost

В одному з листів співробітник Burisma Вадим Пожарський дякує Хантеру Байдену за зустріч з батьком

Американська газета New York Post повідомляє, що отримала доступ до листування сина кандидата в президенти США Джо Байдена з співробітником української компанії Burisma.

Зокрема, в одному з листів співробітник Burisma Вадим Пожарський дякує Хантеру Байдену за зустріч з батьком. Видання нагадує, що Джо Байден раніше говорив, що «ніколи не спілкувався з сином про справи в компанії Burisma».

«Дорогий Хантер, спасибі, що запросив мене до Вашингтона й дав можливість зустрітися з твоїм батьком. Це було честю та задоволенням для мене», – йдеться в листі, який датовано квітнем 2015 року.

В іншому листі Пожарський також цікавиться у Хантера Байдена, чи є можливість «скористатися його політичним впливом».

За даними видання, листи були знайдені на ноутбуці, який невідомий здав на ремонт у рідному штаті Джо Байдена Делавер.

Нагадаємо, під час дебатів президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на сина свого суперника, колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера, який працював у раді директорів української енергетичної компанії Burisma.