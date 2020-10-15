  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    New York Post опублікував листування сина Байдена зі співробітником Burisma

    документ
    • Розсилка
    Джо Байден раніше говорив, що &laquo;ніколи не спілкувався з сином про справи в компанії Burisma&raquo; - New York Post опублікував листування сина Байдена зі співробітником Burisma
    Джо Байден раніше говорив, що «ніколи не спілкувався з сином про справи в компанії Burisma»
    Колаж: nypost

    В одному з листів співробітник Burisma Вадим Пожарський дякує Хантеру Байдену за зустріч з батьком

    Американська газета New York Post повідомляє, що отримала доступ до листування сина кандидата в президенти США Джо Байдена з співробітником української компанії Burisma.

    Зокрема, в одному з листів співробітник Burisma Вадим Пожарський дякує Хантеру Байдену за зустріч з батьком. Видання нагадує, що Джо Байден раніше говорив, що «ніколи не спілкувався з сином про справи в компанії Burisma».

    «Дорогий Хантер, спасибі, що запросив мене до Вашингтона й дав можливість зустрітися з твоїм батьком. Це було честю та задоволенням для мене», – йдеться в листі, який датовано квітнем 2015 року.

    В іншому листі Пожарський також цікавиться у Хантера Байдена, чи є можливість «скористатися його політичним впливом».

    bacd01

    За даними видання, листи були знайдені на ноутбуці, який невідомий здав на ремонт у рідному штаті Джо Байдена Делавер.

    Нагадаємо, під час дебатів президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на сина свого суперника, колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера, який працював у раді директорів української енергетичної компанії Burisma.

    Детальніше читайте у статті:
    США Джозеф Байден бізнес політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies