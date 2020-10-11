Байден розповів, у якому випадку може програти президентські вибори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Байден підкреслив, що прийме будь-які результати голосування

Метод голосування поштою стане популярним у США через пандемію коронавірусу

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден вважає, що тільки шахрайство може стати причиною поразки демократів на президентських виборах у листопаді.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Обов’язково голосуйте, бо єдиний спосіб, яким ми можемо програти – це шахрайство стосовно до виборчих дільниць», – сказав Байден.

Виступаючи перед своїми прихильниками в Пенсильванії Байден закликав всіх брати участь у виборах і неодмінно віддати свій голос.

Раніше кандидат від демократів уже попереджав, що суперник від республіканців і чинний президент Дональд Трамп спробує «непрямим чином вкрасти» перемогу на виборах, виставивши голосування поштою «шахрайством».

Водночас Байден підкреслив, що прийме будь-які результати голосування: «Я збираюся прийняти результат цих виборів, і крапка».

Трамп також неодноразово попереджав про можливість шахрайського підрахунку результатів голосування, посилаючись на те, що це можливо при голосуванні поштою, проти чого він рішуче виступає.

Передбачається, що метод голосування поштою стане популярним через пандемію коронавірусу.

Спостерігачі відзначають, що Дональд Трамп ухиляється від прямих відповідей на питання, чи прийме він однозначно результати виборів.

Нагадаємо, Трамп заявив про зраду Байденом афроамериканців.

Як повідомлялося, Байден готовий зустрітися з Кім Чен Ином в разі перемоги на виборах.