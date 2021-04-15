Байден оголосив надзвичайну ситуацію у сфері нацбезпеки США

Режим надзвичайної ситуації у США запроваджено через дії Росії

Після введення санкцій проти Росії президент США Джозеф Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки. За його словами, загроза зумовлена шкідливою іноземною діяльністю Росії. Відповідне звернення до Конгресу опубліковано на сайті Білого дому.

Зокрема, Байден повідомив Конгрес про те, що видав указ про оголошення режиму надзвичайної ситуації у національній безпеці через дії Росії проти зовнішньої політики і економіки США.

Він також уточнив, що має на увазі під шкідливими діями Росії:

втручання в американські вибори

кібератаки

транснаціональна корупція для впливу на іноземні уряди

переслідування російської опозиції та журналістів за кордоном

підрив безпеки в країнах, важливих для національної безпеки США

порушення міжнародного права, включаючи підрив суверенітету і цілісності інших держав

Нагадаємо, сьогодні США ввели санкції щодо російських технологічних компаній через кібератаки, а також проти причетних до окупації Криму. У Росії вже заявили, що відповідь Москви буде «невідворотною».

Раніше повідомлялося, що США ввели санкції проти Росії через «шкідливу зовнішню діяльність». Зокрема, американській фінансовій сфері заборонили викуповувати російські облігації.

Крім того, Вашингтон вислав десятьох російських шпигунів, які працювали під прикриттям у дипмісії РФ.