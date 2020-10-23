Байден переміг у другому раунді теледебатів – ЗМІ



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Більшість учасників опитування (73%) зійшлися на думці про те, що президент США заслуговував на критику, якій піддав його опонент

53% опитаних вважають, що Байден вийшов переможцем у дуелі з Трампом - CNN

У другому заключному раунді теледебатів кандидатів у президенти США, що відбулися 22 жовтня, переміг кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Про це свідчать результати опитування виборців, проведеного телекомпанією CNN.

Як зазначає CNN, 53% опитаних вважають, що Байден вийшов переможцем у дуелі з Трампом.

«Діючому президенту перемогу віддали 39% виборців», – йдеться у повідомленні.

ЗМІ наголошують, що переважна більшість учасників опитування (73%) зійшлися на думці про те, що президент США заслуговував на критику, якій піддав його опонент.

Також на питання про те, чий виступ викликає більше питань щодо можливого президентства, більшість респондентів (55%) назвали Дональда Трампа.

На думку учасників опитування, у відповідях на питання ведучої, що стосувалися зовнішньої політики, кандидати звучали практично однаково переконливо - 50% у Байдена проти 48% у Трампа.

Водночас виборці вважають, що слова Байдена, зокрема стосовно пандемії коронавірусу, кліматичних змін, расової справедливості, були більш переконливими.

Нагадаємо, у США в Університеті Белмонт відбулися фінальні дебати перед виборами президента.

Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.

Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.

До слова, комісія з президентських дебатів США прийняла рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

До слова, Джо Байден назвав пріоритети щодо України у разі обрання президентом США.