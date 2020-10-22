У США відбудуться фінальні дебати перед виборами президента



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Основними темами дебатів між Дональдом Трампом і Джо Байденом будуть пандемія Covid-19, питання расової нерівності, кліматичні зміни, національна безпека та керівництво країною

Дебати відбудуться в Університеті Белмонт і стартують у четвер о 21:00 за місцевим часом (4:00 п'ятниці за Києвом)

Президент США Дональд Трамп і його суперник – кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден зустрінуться в другому і фінальному раунді дебатів у Нешвіллі (штат Теннессі). Про це повідомляють американські ЗМІ.

Зазначається, що дебати, які координуватиме кореспондент NBC News Крістен Велке, відбудуться в Університеті Белмонт і стартують у четвер о 21:00 за місцевим часом (4:00 п'ятниці за Києвом) і триватимуть 90 хвилин без перерв на рекламу.

«Основними темами дебатів будуть пандемія Covid-19, питання расової нерівності, кліматичні зміни, національна безпека та керівництво країною», – інформують американські ЗМІ.

Комісія з президентських дебатів повідомила, що мікрофон одного кандидата буде відключений під час виступу іншого, а також під час двохвилинних відповідей на кожну із шести тем дебатів. Кнопка відключення звуку не буде задіяна у відкритій частині дебатів, проте сам факт відключення мікрофонів викликав критику з боку президента.

«Відключення (мікрофонів) – це дуже нечесно», – заявив Трамп.

Як повідомляє агентство Associated Press (AP), у зв'язку з цим деякі радники Трампа закликають його змінити тактику виступів на дебатах на більш витриману.

«Деякі люди вважають, що потрібно дозволити йому (Байдену - ред) говорити, тому що він втрачає хід думок і не висловлює їх. Але ми подивимося, що станеться», – сказав Трамп на дискусії в Білому домі в середу.

За даними AP, Байден і його прибічники сприймають підхід Трампа до дебатів як спробу відвернути увагу жителів від пандемії коронавірусу, її економічних наслідків та інших кризових ситуацій.

При цьому самому Байдену, ймовірно, доведеться захищати себе і свого сина Гантера від звинувачень у корупційній діяльності та зв'язках з українською компанією Burisma. Водночас кандидат у президенти сфокусується на тому, щоб довести, що Трамп непридатний для роботи, оскільки підвів країну в період криз.

Наразі Байден лідирує в більшості опитувань громадської думки. Згідно з результатами спільного опитування газети The Guardian та компанії Opinium Research, опублікованими 14 жовтня, Байден випереджає Трампа за популярністю на 17 процентних пунктів.

Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.

Нагадаємо, цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.

До слова, комісія з президентських дебатів США прийняла рішення про скасування другого раунду теледебатів президента Дональда Трампа і кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

До слова, Джо Байден назвав пріоритети щодо України у разі обрання президентом США.