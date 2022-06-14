Байден продовжив санкції щодо влади Білорусі

Президент США продовжив на один рік режим національного надзвичайного стану стосовно Білорусі

Президент США Джо Байден продовжив на рік санкції щодо влади Білорусії Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

«Я продовжую на один рік режим національного надзвичайного стану стосовно Білорусі», — йдеться у повідомленні, надісланому Байденом Конгресу США.

Американський президент пояснив, що основою для такого рішення стали «дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також шкідлива діяльність та давні зловживання білоруського режиму», які, за його словами, «представляють незвичну та виняткову загрозу національній безпеці та зовнішній політиці. Сполучених Штатів».

До слова, президент Володимир Зеленський поспілкувався з колегою із Гватемали Алехандром Джамматтеї. Він вдячний за його підтримку України.