  1. Головна
  2. Новини
  3. Байден продовжив санкції щодо влади Білорусі
рус
    Новини

    Байден продовжив санкції щодо влади Білорусі

    Президент США продовжив санкції щодо влади Білорусі - Байден продовжив санкції щодо влади Білорусі
    Президент США продовжив санкції щодо влади Білорусі
    фото: Kevin Lamarque/Reuters

    Президент США продовжив на один рік режим національного надзвичайного стану стосовно Білорусі

    Президент США Джо Байден продовжив на рік санкції щодо влади Білорусії Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

    «Я продовжую на один рік режим національного надзвичайного стану стосовно Білорусі», — йдеться у повідомленні, надісланому Байденом Конгресу США.

    Американський президент пояснив, що основою для такого рішення стали «дії та політика деяких членів уряду Білорусі та інших осіб, а також шкідлива діяльність та давні зловживання білоруського режиму», які, за його словами, «представляють незвичну та виняткову загрозу національній безпеці та зовнішній політиці. Сполучених Штатів».

    До слова, президент Володимир Зеленський поспілкувався з колегою із Гватемали Алехандром Джамматтеї. Він вдячний за його підтримку України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Байден продовжив санкції щодо влади Білорусі