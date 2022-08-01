Нова Зеландія розширила санкції проти Росії

Санкції забороняють фізичним та юридичним особам Нової Зеландії надавати товари та послуги ЗС Росії

Влада Нової Зеландії розшила санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Запроваджені заходи будуть діяти проти низки підприємств ВПК, компаній «СоГаз» та «РЖД». Про це повідомили в МЗС країни.

«Санкції запроваджуються проти страхової компанії «Согаз», «РЖД» та проти оборонних підприємств, які займаються розробкою, виробництвом та випробуваннями військової техніки для ЗС Росії», – наголошується в заяві міністерства.

Санкції Нової Зеландії проти Росії несуть в собі «широкий спектр заходів, включаючи заборону на поїздки, заморожування активів, заборону на проведення фінансових операцій та на прибуття в країну морських та повітряних суден».

Вони також забороняють фізичним та юридичним особам Нової Зеландії надавати товари та послуги ЗС Росії, її оборонним підприємствам, на які поширюються санкції.

Як повідомлялося, Нова Зеландія також заборонила весь імпорт російського золота (з 25 липня) після подібних заборон країн G7 та Австралії.

Нагадаємо, в ЄС почало діяти ембарго на російське вугілля. Як повідомлялося, саміт групи G7 узгодив нові санкції для Росії та допомогу Україні. Країни «Великої сімки» на переговорах «досягли прогресу» щодо встановлення цінових обмежень на імпорт російської нафти.