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Потужний град засипав декілька столичних районів (відео)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Потужний град засипав декілька столичних районів (відео)
фото: скріншот відео

Синоптики попереджали, що до України суне циклон із Скандинавії, який передбачає дощі та заморозки

Святошинський район Києва, а також село Софіївська Борщагівка, ввечері, 19 квітня, раптово засипало градом. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

На вечірніх вулицях запанувала справжня негода: шквальний вітер та сильний град просто збивають жителів з ніг.

Згодом про негоду почали повідомляти з інших районів столиці, зокрема з Оболонського району.

До слова, 14 квітня столицю вже накривала злива, а шквальний вітер зривав гілки з дерев.

Нагадаємо, синоптики попереджали, що в Україну суне циклон із Скандинавії, який передбачає дощі та заморозки. Зокрема, усуботу, 20 квітня, у західних регіонах очікуються значні дощі, у Карпатах із мокрим снігом. Вдень невеликі дощі також можливі у Приазов'ї та на сході. Вітер східний / південно-східний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, у північних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 °С; вдень +13...+18 °С, на крайньому заході +8...+13 °С.

У неділю, 21 квітня, нестійка, вітряна та дощова погода передбачається на всій території України. Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, вдень +13…+22 °С, на заході +8…+13 °С.

Стало відомо, що 17 квітня, гори на Буковині покрилися снігом. Найближчі дні можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин

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Теги: погода відео негода вітер повітря Telegram

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