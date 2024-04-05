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Аномальне тепло: як це позначиться на вражаї озимих та садах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Аномальне тепло: як це позначиться на вражаї озимих та садах
Садиможуть постраждати тільки якщо раннє тепло зміниться заморозками
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Неочікувано спекотна погода не триватиме довго, тому не завдасть великої шкоди, вважають фахівці Гідрометцентру. Вологи достатньо по всій території країни, тож для посівної умови сприятливі
 

Аномальне тепло може погано позначитися на озимині. Найбільш уразливі рослини зі слабким розвитком, посіяні не в оптимальні терміни, а в жовтні-листопаді. Вони не розкущилися, і несподівана спека може негативно на них вплинути. Про це AgroPortal.ua розповів незалежний експерт з агротехнологічних питань, керівник компанії Art FieldS Олексій Сергієнко.

Посіви пшениці під загрозою

Надто рання та тепла весна може погано позначитися на озимині. Найгірше рослинам зі слабким розвитком, посіяні не в оптимальні терміни, а в жовтні-листопаді. Про це розповів незалежний експерт з агротехнологічних питань, керівник компанії Art FieldS Олексій Сергієнко.

«Тож це може призвести до втрати урожайності навіть за наявності вологи», - зазначив він.

Також, на його думку, тепла погода звужує вікно для посівних робіт.

Хоча щодо посівних робіт є різні думки. Керівниця відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко розповіла, що для посівних робіт зараз дуже сприятливий момент, оскільки у ґрунті багато вологи. Завдяки теплій погоді він трохи підсохне, і техніка зможе вийти у поля. 

Садам тепло не нашкодить

На думку Сергієнка, сади можуть постраждати, якщо раннє тепло зміниться заморозками. 

«У квітні траплялися приморозки, і до -10°С бувало навіть у третій декаді травня. Це означає можливе пошкодження дерев, які рано відновлюють вегетацію, — насамперед абрикосів і персиків. Слива та яблуня в таких ситуаціях страждають менше», - зазначив він.

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Вчені Університету штату Нью-Йорк в Олбані та Нанкінського університету інформаційних наук та технологій у Китаї пояснили виникнення аномально спекотної погоди. Згідно з результатами дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, танення арктичного льоду сприяє посиленню амплітуди Ель-Ніньо.

Поєднання моделювання клімату та даних спостережень показало, що нинішня взаємодія арктичного морського льоду з атмосферою знижує силу Ель-Ніньо на 17% порівняно зі сценарієм, у якому арктичний лід втрачено. Водночас кількість морського льоду, яка зберігається протягом арктичного літа, вже скоротилася на 12,2%. І прогнозується, що до 2040 року регіон може пережити перше літо без льоду.

Нагадаємо, у Києві у неділю, 31 березня, зафіксували рекорд максимальної температури повітря і рекордну середньодобову температуру повітря. Як повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, за даними спостережень, 31 березня у столиці максимальна температура повітря досягла 25,3°С, що на 2,9°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 1968 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 16,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1968 року на 1,6°С.

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 23 травня.

Раніше повідомлялося, що до України прийшов пил із Сахари. Він може бути небезпечним для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. Як зазначають синоптики, хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла в нашу країну аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще й пил із Сахари. Українцям порадили зачиняти вікна, тому що пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей. 

Теги: спека рослини весна втрати погода

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