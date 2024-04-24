На Миколаївщині випав «брудний» дощ: наскільки це небезпечно (фото)

Синоптики пояснили, що причиною цього явища став пил із Сахари

У Миколаєві після дощу вулиці та автівки вкрилися шаром жовтого пилу

На півдні країн, у Миколаївській області 24 квітня випав «брудний» дощ. Несподівано, але причиною цього незвичного явища стали пил та пісок з Сахари. Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

«Сьогодні, 24 квітня, вранці жителі Миколаївщини могли спостерігати «брудний» дощ. Дощ і вітер південної чверті сприяють акумулюванню пилу і осадженню його з опадами», – йдеться в повідомленні.

Фотознімки природного явища публікують городяни в соцмережах.

Синоптики пояснили, що причиною цього явища став пил із Сахари. 23 квітня циклон на Середземному морі виніс пил і пісок на Балканський півострів. Зливові дощі «змили» більшу його частину на територію Греції та Болгарії, однак оскільки висотні повітряні потоки мають західне перенесення, циклон із Європи дійшов і до території України.

При цьому, як підкреслили у Центрі, перевищення гранично допустимих концентрацій завислих речовин (пилу) в повітрі Миколаєва не зафіксовано. «Попередні висновки якості атмосферного повітря в м. Миколаїв: перевищення гранично допустимих концентрацій завислих речовин (пилу) не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.

У Миколаєві після дощу вулиці та автівки вкрилися шаром жовтого пилу.

Нагадаємо, на початку квітня столицю накрила пилова буря із Сахари.