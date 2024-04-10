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У Києві та області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві та області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Штраф за випалювання рослинності в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду становить від 6 120 до 12 240 грн
фото ілюстративне

У Київській міській та обласній військовій адміністраціях закликають мешканців і гостей Київщини бути обережними, відпочиваючи на природі

Упродовж 11–12 квітня у Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, згідно з даними Укргідрометцентру цьому сприятиме суха погода, тому жителів закликають бути обережними. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Упродовж найближчих днів, синоптики прогнозують суху погоду: 11-12 квітня очікується мінлива хмарність, вітер північно-західний, 5-10 м/с, без опадів. Згідно з прогнозами температура:

  • вночі 10-12°;
  • вдень 11 квітня – 20-22°, 12 квітня – 17-19°.

У Київській міській та обласній військовій адміністраціях закликають мешканців і гостей Київщини бути обережними, відпочиваючи на природі, не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях.

Нагадують, що за порушення правил передбачено накладення штрафу згідно зі ст. 77-1 КУпАП:

  • для громадян – від 3 060 до 6 120 грн;
  • для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.

Штраф за випалювання рослинності в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду становить:

  • для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;
  • для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Нагадаємо, 10 квітня в Україні очікується невелика хмарність. У середу опадів не передбачається. Вітер переважно змінних напрямків, сягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 7-12° тепла. Вдень коливатиметься від 21° до 26° тепла. Температура в Київській області становитиме 7-12° тепла вночі та 21-26° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть близько 10° тепла вночі та 24-26° тепла вдень.

Теги: погода Київ пожежа пожежна небезпека

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