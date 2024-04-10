У Києві та області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Штраф за випалювання рослинності в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду становить від 6 120 до 12 240 грн

У Київській міській та обласній військовій адміністраціях закликають мешканців і гостей Київщини бути обережними, відпочиваючи на природі

Упродовж 11–12 квітня у Києві та області очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, згідно з даними Укргідрометцентру цьому сприятиме суха погода, тому жителів закликають бути обережними. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Упродовж найближчих днів, синоптики прогнозують суху погоду: 11-12 квітня очікується мінлива хмарність, вітер північно-західний, 5-10 м/с, без опадів. Згідно з прогнозами температура:

вночі 10-12°;

вдень 11 квітня – 20-22°, 12 квітня – 17-19°.

У Київській міській та обласній військовій адміністраціях закликають мешканців і гостей Київщини бути обережними, відпочиваючи на природі, не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях.

Нагадують, що за порушення правил передбачено накладення штрафу згідно зі ст. 77-1 КУпАП:

для громадян – від 3 060 до 6 120 грн;

для посадових осіб – від 15 300 до 21 420 грн.

Штраф за випалювання рослинності в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду становить:

для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;

для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Нагадаємо, 10 квітня в Україні очікується невелика хмарність. У середу опадів не передбачається. Вітер переважно змінних напрямків, сягатиме швидкості 3-8 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 7-12° тепла. Вдень коливатиметься від 21° до 26° тепла. Температура в Київській області становитиме 7-12° тепла вночі та 21-26° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть близько 10° тепла вночі та 24-26° тепла вдень.