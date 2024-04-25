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Землю накриє остання у квітні магнітна буря: як уберегтися

Катерина Іванова
glavcom.ua
Землю накриє остання у квітні магнітна буря: як уберегтися
У метеозалежних людей може збільшитися схильність до утворення тромбів, підвищитися артеріальний тиск, порушитися сон і посилитися мігрень
фото з відкритих джерел

У найближчі дні очікується підвищення сонячної активності

У четвер, 25 квітня, Землю накриє магнітна буря. Вона триватиме три дні (до 27 квітня включно) і повинна стати останньою в цьому місяці. Про це свідчать дані ресурсу Meteoagent.

У зазначений період очікується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає сильній бурі, яка може впливати на самопочуття метеочутливих людей. 

Землю накриє остання у квітні магнітна буря: як уберегтися фото 1
фото: meteoagent.com

Як відомо, магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони викликані потоками заряджених частинок, викинутих Сонцем.

Люди, які страждають від метеозалежності, в цей період можуть відчувати погіршення самопочуття. Те саме стосується літніх людей, вагітних та людей із хронічними захворюваннями. Часто під час магнітних бури вони скаржаться на головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.

Як захиститися від магнітних бур:

  • Відмовитися або зменштити кількість солодких, алкогольних, енергетичних напоїв, а також кави. Бажано пити зелений або трав’яний чай;
  • Дотримуватися режиму сну. Тобто варто лягати спати в один і той самий час щодня. Сон має тривати щонайменше 7-8 годин. Бажано лягати до 22:00. Перед тим, як спати, рекомендується розвантажити голову від негативних думок;
  • Приймати контрастний душ перед сном;
  • Більше гуляти на свіжому повітрі щонайменше 30 хвилин, бажано у місцях, де багато дерев та рослин;
  • Провітрювати кімнату.

Нагадаємо, пил із Сахари, який спостерігався у Греції, вчора, 24 квітня, дістався території України.

Як наголошують у Центрі, оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими.

До слова, на початку квітня столицю накрила пилова буря із Сахари. Вона може бути небезпечною для людей з респіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей.

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Теги: самопочуття магнітна буря погода запаморочення

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