Невелика хмарність та 18-23° тепла: прогноз погоди на 8 квітня
Температура по всій території країни вночі 5-10° тепла
7 квітня в Україні вдень 18-23° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На території України очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по всій території країни вночі 5-10° тепла; вдень 18-23°.
На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°.
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