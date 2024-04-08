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Невелика хмарність та 18-23° тепла: прогноз погоди на 8 квітня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Невелика хмарність та 18-23° тепла: прогноз погоди на 8 квітня
фото: Наталія Порощук, «Главком»

Температура по всій території країни вночі 5-10° тепла

7 квітня в Україні вдень 18-23° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території України очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по всій території країни вночі 5-10° тепла; вдень 18-23°.

Невелика хмарність та 18-23° тепла: прогноз погоди на 8 квітня фото 1

На Київщині невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 21-23°.

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Теги: прогноз погоди погода Україна свята свято

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