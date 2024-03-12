Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Київ несподівано повернулася зима (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Київ несподівано повернулася зима (фото, відео)
Після обіду Київ почало засипати снігом
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

У столиці раптово пішов сніг

У Києві у вівторок, 12 березня, пішов сніг. Через це видимість на дорогах столиці значно погіршилась.

Так, опади розпочалися близько 12:30. Зокрема, після обіду Київ почало засипати снігом.

У Києві випав сніг
У Києві випав сніг
фото: Віктор Фортуна
У Київ несподівано повернулася зима (фото, відео) фото 1
У Київ несподівано повернулася зима (фото, відео) фото 2
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

У Київ несподівано повернулася зима (фото, відео) фото 3
фото: glavcom.ua
У Київ несподівано повернулася зима (фото, відео) фото 4
фото: glavcom.ua

До слова, Укргідрометцентр повідомляв, що сьогодні майже по всій території України буде мінлива хмарність. Згідно з прогнозом, снігопаду в столиці не очікувалось. Максимум – вдень на Київщині місцями невеликий дощ.

Погода в Україні 12 березня
Погода в Україні 12 березня
фото: Укргідрометцентр

Раніше столицю 9 лютого накрив сильний снігопад. У розчищенні доріг і тротуарів взяли участь 292 одиниці спецтехніки «Київавтодору». 393 фахівці у складі 52 бригад із ручного прибирання обробляли зупинки громадського транспорту, сходи, вузькі тротуари, пішохідні переходи.

Зелені зони прибирали 659 працівників та 62 одиниці техніки «зеленбудів». Двори та прибудинкові території обробляли протилежними матеріалами понад 3 тис. працівників керуючих компаній.

Теги: снігопад Київщина Київ прогноз погоди погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Метою програми є виявлення та впровадження кращих інноваційних проєктів, які вирішують ті чи інші проблеми місті
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Хмарно, невеликі опади: прогноз погоди на 21 лютого
Хмарно, невеликі опади: прогноз погоди на 21 лютого
21 лютого, 04:51
Безгін не спілкується зі столичним мером з кінця 2021 року
Ревізія КМДА. Голова спецкомісії розповів, чому не розмовляє з Кличком
27 лютого, 07:37
Ймовірний підозрюваний на момент вчинення злочину перебував в стані алкогольного сп’яніння
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв з балкона багатоповерхівки
1 березня, 18:39
Мешканці міста висловили своє обурення таким рішенням чиновників. Зокрема, наголошували, що новий McDonald’s принципово не будуть відвідувати
Скандал у Броварах: комунальники зрізали алею каштанів заради McDonald’s
13 лютого, 10:21
Під час огляду, виявлено на поверхні озера «Кирилівське» в Оболонському районі столиці маслянисті плями з характерним запахом
У столичному озері виявлено пляму: розпочато розслідування
22 лютого, 12:25
Метро піде під воду? Депутат Київради наголошує на загрозі від весняного паводку
Метро піде під воду? Депутат Київради наголошує на загрозі від весняного паводку
23 лютого, 13:48
Фігурантам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна
У Києві двоє чоловіків вдарили цеглиною та обікрали військового
23 лютого, 22:41
Тривога на Київщині тривала 15 хвилин
Тривога на Київщині тривала менше пів години
25 лютого, 07:33

Новини

У Київ несподівано повернулася зима (фото, відео)
У Київ несподівано повернулася зима (фото, відео)
У Києві пролунало тисяча повітряних тривог від початку великої війни
У Києві пролунало тисяча повітряних тривог від початку великої війни
У Києві на станції метро «Хрещатик» буде відновлено роботу одного з вестибюлів
У Києві на станції метро «Хрещатик» буде відновлено роботу одного з вестибюлів
Знищений російський флот на дні Чорного моря: у центрі Києва з'явилася нова фотозона
Знищений російський флот на дні Чорного моря: у центрі Києва з'явилася нова фотозона
У столиці спостерігається високий рівень забруднення повітря: де перевищено показники
У столиці спостерігається високий рівень забруднення повітря: де перевищено показники
Де провести 8 березня в Києві: концерти, виставки, стендапи
Де провести 8 березня в Києві: концерти, виставки, стендапи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
26K
Атака дронів на РФ, заява Байдена щодо допомоги Україні: головне за ніч
22K
У Росії впав літак. На борту було 12 людей (відео)
17K
Путін заборонив британським рибалкам ловити рибу в частині Баренцового моря
14K
Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»
14K
Розвідка прокоментувала спецоперацію РДК і легіону «Свобода Росії»

Новини

Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Сьогодні, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
Вчора, 21:13
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Вчора, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Вчора, 04:51

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua