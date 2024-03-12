У Київ несподівано повернулася зима (фото, відео)
У столиці раптово пішов сніг
У Києві у вівторок, 12 березня, пішов сніг. Через це видимість на дорогах столиці значно погіршилась.
Так, опади розпочалися близько 12:30. Зокрема, після обіду Київ почало засипати снігом.
До слова, Укргідрометцентр повідомляв, що сьогодні майже по всій території України буде мінлива хмарність. Згідно з прогнозом, снігопаду в столиці не очікувалось. Максимум – вдень на Київщині місцями невеликий дощ.
Раніше столицю 9 лютого накрив сильний снігопад. У розчищенні доріг і тротуарів взяли участь 292 одиниці спецтехніки «Київавтодору». 393 фахівці у складі 52 бригад із ручного прибирання обробляли зупинки громадського транспорту, сходи, вузькі тротуари, пішохідні переходи.
Зелені зони прибирали 659 працівників та 62 одиниці техніки «зеленбудів». Двори та прибудинкові території обробляли протилежними матеріалами понад 3 тис. працівників керуючих компаній.
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