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20 лютого – День весняного рівнодення. Чому цього дня не можна конфліктувати?

Ірина Луцак
glavcom.ua
20 лютого – День весняного рівнодення. Чому цього дня не можна конфліктувати?
Вважається, що з цього дня починаються оновлення в природі
фото з відкритих джерел

Від сьогодні світовий день стає довшим і розпочинається астрономічна весна

Сьогодні – День весняного рівнодення і Міжнародний день щастя. Віряни вшановують пам’ять святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави.

Весняне рівнодення 2024

20 лютого – День весняного рівнодення. Чому цього дня не можна конфліктувати? фото 1

20 березня – день, коли Земля розташовується по відношенню до сонця так, що його промені падають просто на екватор. Північна та Південна півкулі освітлюються однаково, тому тривалість дня і ночі у всьому світі триває однакову кількість годин.

Що це можна робити у День весняного рівнодення

У давні часи у День весняного рівнодення намагалися дотримуватися певних обмежень. Так, цього дня заборонялося злитися, погано говорити про інших, пліткувати, конфліктувати.

Вважалося, що негативні емоції, які відчує людина цього дня є особливо небезпечними та можуть породити руйнівні енергії. Також в цей день не можна залишати бруд і безлад у домі.

У День весняного рівнодення заборонялося відкладати гроші на чорний день.

У давнину вірили, що в цей день не можна садити вербу. Вважалося, що так можна накликати неприємності та відвернути удачу.

Прикмети у День весняного рівнодення

  • Тала вода капає з дахів – до родючого року.
  • Якщо у День весняного рівнодення прохолодна погода – слід чекати заморозки.
  • Яка погода на рівнодення – така буде і все наступні 40 днів.
  • Мороз в цей день – весна буде холодною.
  • Багато птахів прилетіло – слід чекати щедрий урожай пшениці.

Міжнародний день щастя

20 лютого – День весняного рівнодення. Чому цього дня не можна конфліктувати? фото 2

Свято започаткувала ООН у 2012 році. Тоді своєю резолюцією організація визнала щастя та благополуччя загальнолюдськими цінностями.

ООН запропонувала всім державам і організаціям застосовувати більш справедливий і збалансований підхід до економічного зростання, який сприяв би викоріненню бідності, сталому розвитку та забезпеченню щастя і благополуччя усіх народів.

Міжнародний день французької мови

20 лютого – День весняного рівнодення. Чому цього дня не можна конфліктувати? фото 3

Його запровадила ООН у 2010 році. Для свята обрали цю дату, оскільки саме 20 березня у 1970 році заснували Франкофонію — міжнародну організацію співробітництва франкомовних країн світу, яка об'єднує 54 повноправних та 4 асоційованих членів, а також 26 спостерігачів.

Яке релігійне свято 20 березня

Сьогодні за новим церковним календарем вшановують пам’ять святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави. 

За старим церковним календарем вшановують пам’ять семи священномученикiв, що в Херсонесi єпископствували: Василiя, Єфрема, Капітона, Євгенiя, Єферiя, Єлпидiя та Агафодора.

День ангела 

Сьогодні святкують Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Максим, Мирон, Микита, Севастян, Сергій, Клавдія, Марія, Олександра, Парасковія, Світлана, Уляна.

Теги: весна свята погода

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