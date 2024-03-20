20 лютого – День весняного рівнодення. Чому цього дня не можна конфліктувати?
Від сьогодні світовий день стає довшим і розпочинається астрономічна весна
Сьогодні – День весняного рівнодення і Міжнародний день щастя. Віряни вшановують пам’ять святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави.
Весняне рівнодення 2024
20 березня – день, коли Земля розташовується по відношенню до сонця так, що його промені падають просто на екватор. Північна та Південна півкулі освітлюються однаково, тому тривалість дня і ночі у всьому світі триває однакову кількість годин.
Що це можна робити у День весняного рівнодення
У давні часи у День весняного рівнодення намагалися дотримуватися певних обмежень. Так, цього дня заборонялося злитися, погано говорити про інших, пліткувати, конфліктувати.
Вважалося, що негативні емоції, які відчує людина цього дня є особливо небезпечними та можуть породити руйнівні енергії. Також в цей день не можна залишати бруд і безлад у домі.
У День весняного рівнодення заборонялося відкладати гроші на чорний день.
У давнину вірили, що в цей день не можна садити вербу. Вважалося, що так можна накликати неприємності та відвернути удачу.
Прикмети у День весняного рівнодення
- Тала вода капає з дахів – до родючого року.
- Якщо у День весняного рівнодення прохолодна погода – слід чекати заморозки.
- Яка погода на рівнодення – така буде і все наступні 40 днів.
- Мороз в цей день – весна буде холодною.
- Багато птахів прилетіло – слід чекати щедрий урожай пшениці.
Міжнародний день щастя
Свято започаткувала ООН у 2012 році. Тоді своєю резолюцією організація визнала щастя та благополуччя загальнолюдськими цінностями.
ООН запропонувала всім державам і організаціям застосовувати більш справедливий і збалансований підхід до економічного зростання, який сприяв би викоріненню бідності, сталому розвитку та забезпеченню щастя і благополуччя усіх народів.
Міжнародний день французької мови
Його запровадила ООН у 2010 році. Для свята обрали цю дату, оскільки саме 20 березня у 1970 році заснували Франкофонію — міжнародну організацію співробітництва франкомовних країн світу, яка об'єднує 54 повноправних та 4 асоційованих членів, а також 26 спостерігачів.
Яке релігійне свято 20 березня
Сьогодні за новим церковним календарем вшановують пам’ять святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави.
За старим церковним календарем вшановують пам’ять семи священномученикiв, що в Херсонесi єпископствували: Василiя, Єфрема, Капітона, Євгенiя, Єферiя, Єлпидiя та Агафодора.
День ангела
Сьогодні святкують Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Максим, Мирон, Микита, Севастян, Сергій, Клавдія, Марія, Олександра, Парасковія, Світлана, Уляна.
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