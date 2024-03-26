Потеплішає, але дощитиме: якою буде погода 26 березня

Синоптики прогнозують, що буде тепла погода

У вівторок, 26 березня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптики прогнозують, що буде тепла погода.

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Синоптики в Укргідрометцентрі повідомляють, що у низці областей України очікується дощова погода. На півдні країни, у більшості центральних та північних областей помірні, на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині вночі подекуди значні дощі, вдень у східних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці в більшості західних областей подекуди туман. Вітер переважно північно-західний (у східних областях південно-східний), 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, в західних областях місцями 1-3° морозу, в Карпатах 4-6° морозу, вдень 8-13° тепла.

На Київщині вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°. У Києві вночі 2-4° тепла, вдень 9-11°.

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Нагадаємо, у Краматорську в Донецькій області через підвищення температури атмосферного повітря вирішили завершити опалювальний сезон достроково – у ніч з 28 на 29 березня.

Нагадаємо, опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря. Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в інтерв’ю виданню Le Figaro.