Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня

Уночі температура повітря переважно становитиме 0-5° морозу

7 березня істотних опадів не передбачається, лише в низці областей пройде дощ та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У четвер буде хмарно з проясненнями. На Закарпатті та Прикарпатті вночі помірний, а вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг. У Карпатах вночі помірний, а вдень невеликий сніг. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Температура повітря вночі переважно становитиме 0-5° морозу. На Закарпатті та півдні країни вночі очікується від 3° тепла до 2° морозу.

Вдень температура коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла. У південних областях та на Закарпатті 3-8° тепла. У Карпатах протягом доби температура становитиме 1-6° морозу.

На Київщині хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області вночі становитиме 0-5° морозу. Удень очікується від 1° морозу до 4° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 2-4° морозу вночі та 0-2° тепла вдень.