Головна Новини
search button user button menu button

Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Уночі температура повітря переважно становитиме 0-5° морозу

7 березня істотних опадів не передбачається, лише в низці областей пройде дощ та мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер буде хмарно з проясненнями. На Закарпатті та Прикарпатті вночі помірний, а вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг. У Карпатах вночі помірний, а вдень невеликий сніг. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 0-5° морозу. На Закарпатті та півдні країни вночі очікується від 3° тепла до 2° морозу.

Вдень температура коливатиметься від 1° морозу до 4° тепла. У південних областях та на Закарпатті 3-8° тепла. У Карпатах протягом доби температура становитиме 1-6° морозу.

Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня фото 1

На Київщині хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вітер переважно північно-східний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області вночі становитиме 0-5° морозу. Удень очікується від 1° морозу до 4° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 2-4° морозу вночі та 0-2° тепла вдень.

Читайте також: 7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: прогноз погоди погода вітер повітря Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 8 лютого
8 лютого, 05:50
Сніг і дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 10 лютого
Сніг і дощ, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 10 лютого
10 лютого, 05:20
Офіцер Росгвардії отримав підозру за катування українців в аеропорту Гостомеля
Офіцер Росгвардії отримав підозру за катування українців в аеропорту Гостомеля
12 лютого, 22:30
ISW проаналізував, завдяки чому РФ змогла захопити Авдіївку
ISW проаналізував, завдяки чому РФ змогла захопити Авдіївку
18 лютого, 05:50
Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого
Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого
20 лютого, 05:20
Хмарно, подекуди невеликий дощ: прогноз погоди на 26 лютого
Хмарно, подекуди невеликий дощ: прогноз погоди на 26 лютого
26 лютого, 04:50
Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
Майже весна: прогноз погоди на 28 лютого
28 лютого, 06:30
Місцями туман, без опадів: прогноз погоди на 29 лютого
Місцями туман, без опадів: прогноз погоди на 29 лютого
29 лютого, 05:50
Протягом останніх пів століття ріст температури повітря був найінтенсивнішим за 2 000 років
2023 – найспекотніший рік за весь час спостережень: чим це загрожує
8 лютого, 19:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
63K
Кремль пригрозив ударами по півночі Європи
49K
Зеленська відмовилася відвідувати виступ Байдена перед Конгресом через Навальну
45K
Одна категорія біженців із України більше не має права на захист у Нідерландах
39K
На Хмельниччині військові отримували «бойові», ремонтуючи будинок тестя командира
18K
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
7386
Грошова допомога для українських біженців: влада Швеції повідомила приємну новину

Новини

Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
Сьогодні, 04:52
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Вчора, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Вчора, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Вчора, 11:56
Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
Вчора, 06:30

Прес-релізи

Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
6 березня, 10:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua